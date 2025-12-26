Культурный мост дружбы: военные музыканты из Казахстана завоевали сердца катарцев
Ярким проявлением культурной гармонии назвали катарские СМИ исполнение казахстанскими музыкантами популярной патриотической песни Катара. Об этом передает собственный корреспондент Kazinform.
Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра вооруженных сил принял участие в I международном фестивале военной музыки и маршей в Катаре.
В специальном выступлении музыканты исполнили популярную катарскую композицию Lel Ulla Ya Watani.
— Под аккомпанемент традиционных казахских музыкальных инструментов выступление стало жестом признательности после участия оркестра в фестивале, в ходе которого он порадовал публику рядом ярких элементов, — пишут катарские СМИ.
Как передают местные ресурсы, казахстанская программа запомнилась разнообразными музыкальными фрагментами, исполненными на духовых инструментах, а также выверенными военными построениями, отражающими дисциплину и высокий уровень профессионализма исполнителей.
— Совмещая традиционные и современные элементы, выступление подчеркивало культурную и художественную роль военной музыки в содействии диалогу, установлению взаимопонимания и связей между народами, — отмечают катарские ресурсы.
