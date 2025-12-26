Культурный мост дружбы: военные музыканты из Казахстана завоевали сердца катарцев

Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра вооруженных сил принял участие в I международном фестивале военной музыки и маршей в Катаре.

В специальном выступлении музыканты исполнили популярную катарскую композицию Lel Ulla Ya Watani.

— Под аккомпанемент традиционных казахских музыкальных инструментов выступление стало жестом признательности после участия оркестра в фестивале, в ходе которого он порадовал публику рядом ярких элементов, — пишут катарские СМИ.

Как передают местные ресурсы, казахстанская программа запомнилась разнообразными музыкальными фрагментами, исполненными на духовых инструментах, а также выверенными военными построениями, отражающими дисциплину и высокий уровень профессионализма исполнителей.

— Совмещая традиционные и современные элементы, выступление подчеркивало культурную и художественную роль военной музыки в содействии диалогу, установлению взаимопонимания и связей между народами, — отмечают катарские ресурсы.

