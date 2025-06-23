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    16:50, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Культурный форум Китая и Казахстана проходит в Астане

    С 22 по 24 июня 2025 года в Nazarbayev University состоится культурное мероприятие «Бронза встречает Золотого человека», посвящённое углублению культурного обмена между Китаем и Казахстаном, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Культурный форум Китая и Казахстана проходит в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Мероприятие проводится в честь визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Казахстан, в рамках Года туризма Китая в Казахстане, а также входит в программу Второго форума информационных агентств Китая и стран Центральной Азии.

    — Год назад в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин объявили о проведении в 2025 году «Года туризма Китая в Казахстане» в продолжение «Года казахстанского туризма в Китае в 2024 году». Это событие открывает новую страницу в истории туристского сотрудничества наших стран. Китай и Казахстан традиционно связывают прочные экономические и культурные взаимоотношения. Сегодня мы продолжаем качественное обновление этих связей в рамках инициативы «Один пояс, один путь», где туризм становится ключевым фактором сближения наших народов, — отметил вице-министр туризма и спорта РК Е. Еркинбаев. 

    Цель события — построение прочного культурного моста между двумя странами и всем миром посредством международного академического диалога, междисциплинарных художественных выступлений и интерактивных мастер классов, посвящённых нематериальному культурному наследию.

    По словам организаторов, символом китайской цивилизации будет представлена Бронза, а со стороны Казахстана — образ Золотого человека. Их сопоставление отражает идею взаимного уважения, диалога и культурного обогащения, открывая новую страницу сотрудничества в духе Великого Шёлкового пути и концепции «сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии».

    культурный форум Китая и Казахстана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    культурный форум Китая и Казахстана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    культурный форум Китая и Казахстана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Культурный форум Китая и Казахстана проходит в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    культурный форум Китая и Казахстана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    культурный форум Китая и Казахстана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    культурный форум Китая и Казахстана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Напомним, 16 июня Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Астану. 

    Второй саммит «Центральная Азия — Китай» стал убедительным свидетельством того, что отношения стран региона с КНР вышли на принципиально новый уровень — «вечного, всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства». 

     

    Теги:
    Туризм Вузы Культура Китай Астана Международные отношения Внешняя политика Казахстана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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