Культура, креативная индустрия, формирование «читающей нации»: что обсудили на заседании секции Курултая

В обсуждении приняли участие депутаты Парламента, представители творческой интеллигенции и видные общественные деятели.

Открывая заседание, Аида Балаева отметила, что Национальный курултай сформировался как устойчивая и регулярная диалоговая площадка, на которой обсуждаются ключевые вопросы социума и определяются долгосрочные ориентиры развития страны.

— Все предложения и мнения, высказанные в рамках Национального курултая, находятся под особым вниманием Главы государства и государственных органов. Министерство культуры и информации на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана по реализации предложений членов Национального курултая. На четырех предыдущих заседаниях были подняты важнейшие вопросы и проведена масштабная работа. В частности, в целях совершенствования законодательства было принято 26 законов. Кроме того, ведется работа по внесению изменений в 10 законопроектов, а также в указы и комплексные планы развития, — подчеркнула она.

Фото: Минкультуры

В ходе заседания секции участники представили свои предложения и инициативы по актуальным темам. В фокусе внимания были вопросы развития культуры, креативной индустрии, улучшения социальной сферы и укрепления семейных ценностей.

Также поднималась тема развития детского контента и анимационной индустрии. В этой связи Аида Балаева отдельно остановилась на производстве мультфильмов, отметив особую важность этой сферы.

— В соответствии с поручением Президента, озвученным в Послании, при Министерстве был создан Фонд поддержки креативной индустрии. В настоящее время формируется его материально-техническая база, и в структуре Фонда будет предусмотрено отдельное направление, посвященное анимации. На мой взгляд, важно ориентироваться не на количество, а на качество контента, учитывать его влияние на детскую психологию, возрастные особенности и воспитательный эффект. Уверена, что с началом полноценной работы Фонда анимационная индустрия получит мощный импульс к развитию, — сказала министр культуры и информации.

Обсуждая другие вопросы, участники дискуссии и эксперты акцентировали внимание на том, что сохранение национальных традиций и формирование «читающей нации» являются необходимыми элементами модернизации казахстанского общества. В этой связи Аида Балаева предложила сформировать комиссию, которая определит перечень книг, рекомендуемых для перевода и издания, а также обеспечит системное включение произведений современных молодых авторов в библиотечные фонды страны.

Фото: Минкультуры

Напомним, первый день двухдневного форума проходит в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсуждают широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.