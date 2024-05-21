Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министрами иностранных дел государств — членов ШОС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Открывая мероприятие, Глава государства от имени Казахстана — действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества, а также от себя лично выразил всему народу и руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Президента и министра иностранных дел этой страны.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что заседание Совета министров иностранных дел государств — это один из важнейших форматов ШОС по решению актуальных вопросов широкой повестки дня.

Фото: Акорда

— Отдельно хочу отметить, что уважаемые представители Ирана, несмотря на трудное для страны время, а также Беларуси, которая в скором времени вступит в наши ряды, впервые участвуют в работе СМИД в Астане. Убежден, что ваши страны внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление «шанхайского духа» и углубление многостороннего сотрудничества в рамках ШОС. Наша организация объединяет уже десять государств Евразийского континента, в которых проживает почти половина населения планеты и на которые приходится четверть мирового ВВП и 15% мировой торговли. Казахстан, будучи председателем ШОС, прилагает максимальные усилия для дальнейшего укрепления потенциала Организации, — сказал Глава государства.

Глава государства выразил благодарность странам-участницам за поддержку казахстанских инициатив и плодотворную совместную работу.

Фото: Акорда

Как отметил Президент, проведено более 100 масштабных мероприятий, включая цифровой, туристический и энергетический форумы ШОС.

— Завершается работа над проектом «Духовные святыни» стран Шанхайской организации сотрудничества. По нашей инициативе 2024 год объявлен Годом экологии ШОС. Правительство Казахстана продолжает подготовку к ряду дополнительных значимых мероприятий в сферах энергетики, транспорта и культуры. Конечно же, огромное внимание уделяем предстоящему Астанинскому саммиту ШОС. На Совет министров иностранных дел возлагается большая ответственность по качественной подготовке этого важного для наших стран Форума. Высоко оцениваю вашу работу по формированию солидного пакета документов и решений. Свыше 20 подобного рода документов было внесено на рассмотрение Совета глав государств. Уверен, их эффективная реализация внесет весомый вклад в укрепление всестороннего партнерства в рамках ШОС, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, в условиях глобальной стратегической неопределенности, особую важность обретает применение комплексного подхода, учет интересов всех сторон и постоянный поиск компромиссов.

Фото: Акорда

Глава государства полагает, что настало время коллективного продвижения идеалов и ценностей мирного и гармоничного развития во имя всего человечества.

— Именно поэтому Казахстан предложил выработать Инициативу ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». Принятие данного документа, а также Астанинской декларации ШОС в ходе предстоящего Саммита будет, на наш взгляд, содействовать консолидации международных усилий для урегулирования конфликтов в различных регионах мира. Отдельного внимания требуют дальнейшие шаги в реформировании ШОС. Высокой оценки заслуживает активное участие государств-членов в выработке конкретных решений по совершенствованию деятельности нашей Организации. Казахстан со своей стороны представил сбалансированные предложения по трансформации ШОС в эффективный многосторонний механизм сотрудничества. Надеемся на дальнейшую поддержку данных инициатив, — сказал Президент.

Как было отмечено в выступлении Президента, весьма своевременной стала работа по повышению потенциала ШОС в преодолении общих вызовов и угроз.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев считает, что в постоянном фокусе сотрудничества Организации должна оставаться борьба с так называемыми «тремя силами зла».

— Казахстан неизменно привержен углублению взаимодействия в этом направлении. Практическим шагом здесь станет согласованная вами Программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В свою очередь завершение работы над Антинаркотической стратегией ШОС усилит принимаемые взаимные меры по борьбе с наркоугрозой, включая блокирование каналов финансирования терроризма. Все эти достижения становятся наглядным примером согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности на пространстве Организации. Это важно и с точки зрения укрепления позиций в глобальной архитектуре международных отношений, повышения авторитета и роли ШОС в мире, — отметил Глава государства.

Президент также затронул вопросы кибербезопасности. Он полагает, что главный акцент в этой работе должен быть сделан на заблаговременном выявлении киберугроз, выработке механизмов обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.

— Пристального внимания заслуживает ситуация в Афганистане. Важно продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации. Особую актуальность приобретает поддержка инициативы Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Отдельное внимание мы должны уделять вопросу изменения климата. Без неотложных упреждающих мер эта проблема способна ввергнуть нашу планету в драматический период глобальных природных катаклизмов. Экстремальные погодные условия становятся одним из главных мировых вызовов. В этой связи необходимо актуализировать подходы ШОС по борьбе со стихийными бедствиями. Весной этого года Казахстан в полной мере ощутил на себе негативные последствия климатических изменений. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную солидарность и оказанную помощь во время масштабных беспрецедентных наводнений в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что предстоящий Астанинский саммит ШОС пройдет под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

— Данная повестка в полной мере отражает одну из главных целей Шанхайской организации — обеспечение мира, безопасности и стабильного развития в регионе. Большие ожидания в этом контексте возлагаются на Совет министров иностранных дел. Уверен, результаты вашей работы будут способствовать успешному проведению предстоящего заседания Совета глав государств ШОС в Астане, — сказал лидер Казахстана.

Президент поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств за активную работу в преддверии Астанинского саммита ШОС

— Мы надеемся, что этот саммит впишет яркую страницу в историю деятельности нашей общей организации, которая занимает очень важное место в мировой архитектонике. Действительно, к Шанхайской организации сотрудничества проявляется большое внимание во всем мире. Нашей деятельностью интересуются другие державы. Очень много вопросов задают относительно ШОС. Мне довелось присутствовать при создании Шанхайской организации сотрудничества в апреле 1996 года. Тогда эта организация называлась Шанхайской пятеркой. Именно тогда был заложен так называемый дух Шанхайской организации сотрудничества, и очень хорошо, что мы последовательно укрепляем основные принципы нашего взаимодействия в интересах мира, безопасности в Азии, на Евразийском континенте и, можно сказать, во всем мире, — подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Во встрече приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар, заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, вице-министр иностранных дел Индии Рави Дамму, заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев.