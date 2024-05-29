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    12:20, 29 Май 2024 | GMT +6

    Кульджинский тракт расширят в Алматы: когда начнется ремонт

    Кульджинский тракт расширят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы 4 июня начнется реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской - планируется расширение проезжей части с 4 до 6 полос, что позволит увеличить пропускную способность участка в два раза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что планируется сделать

    Как сообщили в акимате города, проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км. Будет устроено по 3 полосы движения в каждую сторону за счет ликвидации разделительной полосы и расширения проезжей части. Эта мера повысит пропускную способность участка с действующих 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч.

    Кроме того, предусмотрено устройство барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и водоотведения с проезжей части. Для обеспечения безопасности пешеходов с двух сторон будет обустроен тротуар шириной от 2 до 3 метров.

    Как будут вестись работы

    Работы по реконструкции проезжей части поделены на три этапа. Первый этап предполагает работы по западной стороне дороги, второй - по центральной части и третий – по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

    Кульджинский тракт расширят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Когда завершится реконструкция

    Продолжительность работ по каждому участку займет порядка одного месяца. Открытие движения по всей ширине проезжей части с нанесением разметки и установкой знаков планируется обеспечить к 25 августа этого года.

    Кульджинский тракт расширят в Алматы
    Фото: Kazinform

    Ранее сообщалось, что Кульджинский тракт будет расширен до 6 полос. 

    Также в прошлом году была открыта транспортная развязка Бухтарминская - Кульджинский тракт. 

    В этом году планируется открыть движение по развязке на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и запуск транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би. 

    Теги:
    Дороги Акимат Строительство Алматы Благоустройство Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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