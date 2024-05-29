Кульджинский тракт расширят в Алматы: когда начнется ремонт

В Алматы 4 июня начнется реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской - планируется расширение проезжей части с 4 до 6 полос, что позволит увеличить пропускную способность участка в два раза, передает корреспондент агентства Kazinform.

Что планируется сделать

Как сообщили в акимате города, проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км. Будет устроено по 3 полосы движения в каждую сторону за счет ликвидации разделительной полосы и расширения проезжей части. Эта мера повысит пропускную способность участка с действующих 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч.

Кроме того, предусмотрено устройство барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и водоотведения с проезжей части. Для обеспечения безопасности пешеходов с двух сторон будет обустроен тротуар шириной от 2 до 3 метров.

Как будут вестись работы

Работы по реконструкции проезжей части поделены на три этапа. Первый этап предполагает работы по западной стороне дороги, второй - по центральной части и третий – по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

Фото: акимат Алматы

Когда завершится реконструкция

Продолжительность работ по каждому участку займет порядка одного месяца. Открытие движения по всей ширине проезжей части с нанесением разметки и установкой знаков планируется обеспечить к 25 августа этого года.

Фото: Kazinform

Ранее сообщалось, что Кульджинский тракт будет расширен до 6 полос.

Также в прошлом году была открыта транспортная развязка Бухтарминская - Кульджинский тракт.

В этом году планируется открыть движение по развязке на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и запуск транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би.