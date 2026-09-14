Куланов выпустили в дикую природу в резервате «Иле-Балхаш»

Куланы перемещены в резерват «Иле-Балхаш», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

В целях сохранения популяции кулана и расширения естественного ареала его обитания животные были перемещены из государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в государственный природный резерват «Иле-Балхаш».

Куланы доставлены на новую территорию и выпущены в естественную среду. В дальнейшем специалисты продолжат наблюдение за их адаптацией, перемещением и общим состоянием.

Эта работа направлена на восстановление естественной популяции кулана, расширение ареала его обитания и сохранение биоразнообразия Казахстана.

Ранее сообщалось, что в рамках мероприятий по восстановлению популяций кулана переселено 66 особей в резерваты «Иле-Балхаш» (42 особи) и «Алтын Дала» (24 особи).

В октябре 2024 года краснокнижных куланов завезли в резерваты Иле-Балхаш и Алтын дала. Тогда впервые был протестирован новый метод длительной наземной перевозки, в ходе которой животные провели в пути 50 часов и преодолели 2139 км.