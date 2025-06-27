Кукурузу не съели: в Жамбылской области развеяли фейк о саранче

Кадры, вызвавшие общественный резонанс, появились в социальных сетях несколько дней назад. На них фермер показывает поврежденное поле кукурузы и утверждает, что его полностью уничтожила саранча всего за сутки.

Однако, как пояснил руководителя Жамбылской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Нурби Джигитеков, данная информация не соответствует действительности.

– На видеозаписи видно, что кукуруза уже сформировала початки, однако в Казахстане на данный момент они еще нигде не появились, даже в регионах с благоприятными климатическими условиями. В Жамбылской области, например, растения сейчас находятся на стадии формирования стебля и листьев, и достигают в среднем 50 см, максимум — 70–80 см, а початки появятся только в августе, – уточнил он.

По его словам, сразу после появления ролика инспекция направила его во все районные чаты с просьбой опознать местность или голос на записи. Однако опросы результатов не дали. Более того, аграрии обратили внимание на акцент за кадром — он не совсем характерен для жителей юга Казахстана.

– Мы уверены, что это видео не из Жамбылской области. Судя по всему, оно было снято в прошлом году или ранее, – добавил Нурби Джигитеков.

Он также сообщил, что в области остается активной только азиатская саранча, очаги которой зарегистрированы в четырех районах — наиболее значительные в Сарысуском и Мойынкумском. На местах задействованы авиационные и наземные средства: по одному самолету в каждом районе и четыре единицы спецтехники. Из запланированных 23 688 гектаров обработано уже около 35–40%. Обработка проводится ежедневно ранним утром.

– Работы по марокканской саранче в нашем регионе были завершены 13 мая, обработку против итальянской саранчи закончили 19 июня. Ситуация под контролем. Зарегистрированных ущербов или пострадавших хозяйств в этом году нет, – резюмировал Джигитеков.

Ранее сообщалось, что на юге Казахстана расплодилась саранча.

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