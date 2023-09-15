Засуха, саранча и дожди - эксперты назвали причины убытков отечественных фермеров

Аграрии из разных регионов Казахстана продолжают призывать Правительство объявить чрезвычайную ситуацию, так как фермеры оказались на грани разорения в разгар уборочной кампании. О причинах убытков отечественных аграриев и последствиях кризисной ситуации рассказали эксперты в программе «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблемы с засухой этим летом появились не только на юге страны, но и в северных регионах. В июле-августе эксперт фракции партии «Respublica» Асем Абдримова побывала в Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, и изучила ситуацию с посевами.

«Первый вопрос, который нам задали фермеры в Павлодарской области, был про режим ЧС. Потому что из-за дефицита осадков в регионе зарегистрирована почвенная засуха. Это когда дефицит влаги в почве вредит растениям, зерновым и масличным культурам, в основном. Фермеры уже тогда просили что-то сделать, помочь с объявлением режима ЧС, потому что местная власть этого делать не торопилась. Сейчас также во многих районах идут дожди, это усугубляет текущее положение. Мало того, что урожай нехороший, низкий, еще сегодня фермеры не могут даже выехать в поля и собрать хотя бы этот урожай. Дожди мешают. Переувлажнение, по данным наших коллег, составляет от 200 до 800 процентов в разных районах. Это «бинго», когда у нас засуха была в мае и в июле, и сейчас, когда пришло время собирать урожай, у нас начался сезон дождей», - рассказала Асем Абдримова.

Как отметила эксперт, режим ЧС - это единственная законная возможность для финансовых институтов дать фермерам отсрочку, так как многие из них закредитованы.

«Причем отсрочка не такая короткая, как в течение года. Нужна более длительная отсрочка для того, чтобы фермер мог вырастить новый урожай, продать его и закрыть свои кредиты. Например, в некоторых странах фермерам даже дают дополнительные беспроцентные кредиты, налоговые льготы. У нас такого пока нет. Поэтому фермеры хотя бы просят под действующие кредиты дать им возможность отсрочить без ущерба для своей кредитной истории», - объяснила она.

По словам эксперта Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, в этом сезоне сошлись все четыре неблагоприятных фактора для урожая.

«В стране были засушливые условия летом. У нас была саранча, были набеги сайгаков, ну и дожди в период проведения уборки. Каждый из факторов оказал существенное влияние, и это привело к тому, что фермеры не добирают урожай. Кроме того, поскольку были засушливые условия и зерно очень быстро подошло, находилось в состоянии полной спелости, прошедшие сильные осадки существенно ухудшили качество зерна. Помимо того, что у нас нет количества, еще и с качеством возникают проблемы. И это наносит существенный ущерб бренду казахстанского зерна», - пояснил эксперт.

В свою очередь, заместитель главы Национальной ассоциации экспортеров «KazGrain» Алибек Атай рассказал о существующих проблемах с логистикой в агросекторе.

«Я, как экспортер, непосредственно, несу убытки. Так как главный наш перевозчик в лице КТЖ не согласовывает дополнительные планы. И мы не можем отправить наши уже груженые вагоны в Центральную Азию, в Россию. Идет полный саботаж с их стороны. До сих пор не согласованы доппланы на сентябрь. Колоссальные убытки несет бизнес, вагоны стоят груженые, они оплачивают простои. Ежедневно с одного вагона оплачивается порядка 30 тысяч тенге, а стоят десятки тысяч таких вагонов», - сказал Алибек Атай.

В ответ на его заявления председатель наблюдательного совета ТОО «Global network logistics» Ерлан Тулендиев подчеркнул, что сейчас казахстанцы столкнулись с риском потери выхода на рынки Центральной Азии. Он отметил, что сейчас Россия активно стремится поставлять свою пшеницу в этот регион, что делает ее основным конкурентом для Казахстана.

Напомним, ранее депутат Айдарбек Ходжаназаров предложил дать отсрочку по кредитам фермерам пострадавших от засухи регионов. По его словам, для аграриев ряда районов Павлодарской, Акмолинской и других областей текущий сев и вегетационный период стал сложным. Уровень осадков составил всего 3-9 процентов от нормы.

После чего председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов заявил, что депутаты ежедневно работают над вопросом о введении режима чрезвычайной ситуации.