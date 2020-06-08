Куда позвонить по правилам регистрации армянских авто в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Колл-центр по разъяснению правил регистрации автомашин, ввезенных из Армении, создан департаментом полиции Актюбинскойобласти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для разъяснения правил регистрации транспортных средств, ввезенных из Армении, в департаменте полиции работает Call-центр, куда можно позвонить по телефону 525-100. Также для удобства граждан организована работа нотариуса и переводчика в автоЦОНе. Всего с момента регистрации консультации от сотрудников полиции по вопросам регистрации получили около 300 граждан», - прокомментировал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

По словам А.Арыстанова, в Актюбинскую область из Армении было завезено более 3 тысяч автомашин, однако за прошедшую неделю было зарегистрировано всего 82 автомашины.

В связи с этим полицейские рекомендуют жителям поторопиться с регистрацией, срок которой действителен до 1 июля 2020 года.

При постановке на регистрационный учет транспортных средств, ввезенных из Республики Армения в соответствии с Постановлением правительства РК от 20.05.2020 года за № 306 необходимо следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность

2. Документы об уплате сбора и пошлин

-за государственную регистрацию – 695 тенге;

-за выдачу свидетельства регистрации транспортного средства 3473 тенге;

-за выдачу государственных номеров – 7779 тенге.

3. Свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного в Республике Армении

4. Государственный регистрационный номерной знак Республики Армения.

5. Обязательный перевод свидетельства регистрации транспортного средства (технического паспорта) на государственный или русский язык, заверенный нотариусом.

6. К регистрации допускаются ТС с левосторонним рулевым управлением, ввезенные на территорию Республики Казахстан до 01.02.2020 года.