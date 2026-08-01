Новые фавориты казахстанских туристов: какие страны популярны для отдыха этим летом

Какие направления сегодня наиболее востребованы и где казахстанские туристы могут провести отпуск с максимальным комфортом, рассказала эксперт в сфере туризма Молдир Серик, передает корреспондент агентства Kazinform.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиасообщение с Дубаем вновь оказалось под ограничениями. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana приостанавливает выполнение рейсов по этому направлению с 21 июля по 31 августа. В этих условиях казахстанцы все чаще рассматривают альтернативные варианты для летнего отдыха за рубежом.

По словам Молдир Серик, безусловными лидерами летнего сезона остаются Турция и Египет. Главный секрет их многолетнего успеха — идеально отточенная система «Все включено» (All Inclusive), которая максимально комфортна для семейного отдыха. Сюда относительно несложно лететь — всего 5–6 часов в воздухе. Как отмечает эксперт, эти направления предлагают высочайший уровень сервиса, развитую инфраструктуру (аквапарки, детские клубы, масштабную анимацию) и понятную казахстанцам гастрономию.

— Однако мы фиксируем яркий тренд: стремительно набирает популярность Вьетнам и Юго-Восточная Азия в целом. Да, перелет занимает больше времени (около 8–9 часов), но туда активно летят туристы, которые ищут новые впечатления, — отмечает Молдир Серик.

Вьетнам уникален тем, что предлагает абсолютно разный формат отдыха: активный и экскурсионный: в курортных центрах Нячанг и Дананг на базе завтраков. А также семейный и размеренный: в регионах Камрань и Хойан, которые сейчас активно перенимают турецкую модель пляжного отдыха «все включено». Зимой флагманом продаж становится остров Фукуок.

Фото: VNA

— Вьетнамские отельеры быстро поняли перспективность рынка СНГ. Они активно адаптируют сервис под наш контингент. Например, на курортах появляются халяльные зоны в ресторанах, а в некоторых отелях (как, к примеру, Lugano) на работу приглашают шеф-поваров из Узбекистана, — подчеркнула эксперт.

Ограничение рейсов в ОАЭ: рассматривают ли туристы альтернативные маршруты

Весной ситуация на Ближнем Востоке потребовала от компаний гибкости и быстрой реакции: привычные маршруты оказались под вопросом, а спрос со стороны клиентов — в поиске альтернатив.

— В марте, на пике неопределенности, мы провели колоссальную работу по диверсификации: клиентов, забронировавших ОАЭ, Катар или Оман, мы оперативно и безболезненно переориентировали на Таиланд, Вьетнам, остров Хайнань (Китай) и Мальдивы. Безусловно, внешние факторы нанесли временный удар по туристической репутации ближневосточного региона, — пояснила Молдир Серик.

Здесь важно подчеркнуть один критический момент: все казахстанцы, приобретающие туры через официальные агентства в виде полных турпакетов, защищены государством. В каждый такой пакет обязательно входит туркод системы «Туристик Камкор». Это гарантирует нашим гражданам полную безопасность и оперативную поддержку (вплоть до организации вывозных рейсов) в случае любых форс-мажорных ситуаций за рубежом.

Где и когда отдыхать выгоднее всего?

Здесь, по мнению эксперта, работает базовое правило экономики туризма: выгоднее всего лететь тогда, когда все работают, а дети учатся.

— Периоды школьных каникул, государственных праздников, Нового года и разгара летних отпусков (июль–август) — это всегда пик тарифной сетки. Если задача сэкономить, стоит рассматривать «стыковые» месяцы, например, май или сентябрь–октябрь для Средиземноморья, — считает Молдир Серик.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Второй важнейший инструмент экономии — это «раннее бронирование».

— Те наши туристы, кто позаботился о летнем отдыхе еще зимой, остались в огромном плюсе. Они не просто зафиксировали максимально выгодную цену, но и гарантировали себе дефицитные места на удобных регулярных рейсах и в топовых отелях. Сейчас, в разгар сезона, в хороших гостиницах Турции либо физически нет свободных номеров, либо цены на них завышены в разы, — отметила спикер.

Насколько вырос спрос на такие направления, как Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай и страны Европы?

По словам Молдир Серик, спрос распределяется неравномерно, но динамика позитивная по всем фронтам:

Турция и Египет: объемы стабильно высокие, это базовый продукт туристического рынка.

Вьетнам: показывает самый мощный кратный рост за последние пару лет, превращаясь из экзотики в круглогодичное массовое направление.

Таиланд: традиционно считался сугубо зимним направлением (Пхукет, Паттайя с ноября по март), когда спрос колоссальный и места заканчиваются мгновенно. Однако в этом году туроператоры сломали стереотипы и выставили летние чартерные программы в Таиланд по очень привлекательным, конкурентным ценам, что вызвало волну новых бронирований.

Китай: переживает настоящий туристический бум. Сейчас запущены удобные прямые чартерные рейсы из Алматы и Астаны, которые выполняют авиакомпании SCAT и Air Astana.

— Для наших граждан Китай стал доступным, но при этом экзотическим направлением. Чаще всего его выбирают ради качественного санаторно-курортного лечения и отличного пляжного отдыха, например, на острове Хайнань. Стоит учесть нюанс: концепция «все включено» здесь не развита, поэтому в основном туры продаются на базе завтраков. Это даже к лучшему, ведь китайская кухня весьма специфична и подходит не всем — у туристов есть отличная возможность на месте выбирать рестораны по своему вкусу. Огромный плюс — безвизовый режим для граждан Казахстана до 30 дней. Благодаря этому мы сейчас активно предлагаем комбинированные туры: наши клиенты могут совместить посещение футуристических мегаполисов — Шанхай, Пекин, Гонконг — с поездкой в легендарные «горы Аватар» (Чжанцзяцзе), — объяснила эксперт в сфере туризма.

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На поездки в Европу спрос постепенно восстанавливается, но традиционно сдерживается визовыми формальностями для Шенгенской зоны. Однако представление о том, что европейский отдых — это всегда сложно и долго по документам, сегодня меняется.

— Каждое лето туроператоры выставляют очень удобные блочные места в Черногорию, куда гражданам Казахстана виза абсолютно не нужна. Кроме того, в этом сезоне доступен рейс на Кипр, где виза оформляется по облегченной процедуре всего за 3–4 рабочих дня. Эти два направления сильно упрощают казахстанцам доступ к европейскому сервису и морю, а цены на такие туры вполне доступные и успешно конкурируют с той же Турцией, — отмечает Молдир Серик.

Насколько популярна у казахстанцев Африка, Латинская Америка?

— Запросы на туры в страны Африки и Латинской Америки, безусловно, есть, но пока они составляют меньшинство на рынке. Это штучные, сугубо индивидуальные заказы, которые мы тщательно рассчитываем отдельно под каждого конкретного клиента, — прокомментировала спикер.

Сегодня туристический рынок позволяет подобрать отдых практически под любой запрос. Казахстанцам доступны как стандартные турпакеты с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой, так и индивидуальные маршруты. При желании путешественники могут совместить в одной поездке сразу несколько городов или стран, выбрав наиболее удобный для себя формат отдыха.

Ранее Kazinform писал, что после введения безвизового режима между Казахстаном и Китаем казахстанцы стали чаще посещать КНР. В частности, растет интерес к Синьцзян-Уйгурскому автономному району, который привлекает туристов историческими памятниками, древними городами, природными ландшафтами и культурным разнообразием.