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    Air Astana приостанавливает полеты в Дубай с 21 июля

    Авиакомпания Air Astana приостанавливает выполнение рейсов в Дубай с 21 июля по 31 августа, передает агентство Kazinform.

    Air Astana 15 Boeing 787-9 Dreamliner ұшағына тапсырыс берді
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Решение принято в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в Ормузском проливе и регионе.

    До 21 июля рейсы будут выполняться по расписанию для вывоза пассажиров.

    Пассажирам отмененных рейсов предоставят полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Также доступно бесплатное перебронирование на более поздние даты или на другие международные направления Air Astana.

    Ранее авиакомпания уже приостанавливала рейсы в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    Туризм Самолет Эйр Астана Дубай Авиация Ормузский пролив
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор