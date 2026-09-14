Куда Казахстан экспортирует зерноуборочные комбайны

Количество предприятий и производств, осуществляющих выпуск сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, составило 40 единиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В структуре производства основной объем пришелся на сельскохозяйственные машины — 72,5%.

В 2025 году в стране произведено 1 236 зерноуборочных комбайнов, что на 13,7% больше, чем в 2024 году. Основными регионами по производству зерноуборочных комбайнов стали Акмолинская область — 47,9%, Костанайская область — 32% и Северо-Казахстанская область — 18% от общего объема производства в стране.

За январь–июнь 2025 года Казахстан экспортировал 9 зерноуборочных комбайнов. По итогам 2025 года экспорт составил 16 единиц. Основными странами-получателями стали Таджикистан, Грузия и Узбекистан. По сведениям производителей экспорт сельхозтехники будет увеличиваться.

Напомним, что по итогам 2025 года производство сельскохозяйственной техники в Казахстане увеличилось на 22,3% по сравнению с 2024 годом.