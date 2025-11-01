Куда исчезла часть аттракционов из городского парка в Павлодаре

Всего на территории Горсада в Павлодаре насчитывается чуть меньше 10 аттракционов, установленных здесь еще в советские годы. Хотя срок их эксплуатации давно истек, каждое лето аттракционы запускают вновь — павлодарцы по-прежнему охотно на них катаются.

Альтернативы городские чиновники пока не предлагают. Вопрос установки нового колеса обозрения поднимался несколько лет назад, однако дальше обсуждений дело не продвинулось.

Между тем павлодарцы обратили внимание, что два аттракциона из парка исчезли.

Фото: Артем Викторов \ Kazinform

Ситуацию прокомментировали в акимате Павлодара, пояснив, что переживать не за что. Действительно, были демонтированы два аттракциона — «Ромашка» и «Юнга».

— Демонтаж указанных аттракционов осуществляется в связи с необходимостью проведения профилактических работ, направленных на обеспечение их дальнейшей безопасной эксплуатации. После завершения работ аттракционы будут возвращены и установлены в городском парке культуры и отдыха перед открытием следующего сезона, — сообщила руководитель пресс-службы акима города Павлодара Макпал Каржаубай.

Павлодарцы, тем временем, скептически относятся к возможности возврата демонтированных аттракционов на место, учитывая, что один из них убрали фактически полностью и даже его ограждение. Вместе с тем вплотную к прежнему месту аттракционов установили забор, за которым начались строительные работы.

Пенсионерка Галина Агарко часто гуляет здесь и признается, что с этим местом у нее связаны особые воспоминания — именно здесь в 1967 году она познакомилась со своим будущим супругом. Женщина надеется, что со временем парк приведут в порядок.

— Парк давно нуждается в обновлении, здесь все старое. Даже уборка проводится нерегулярно. Все старое, я сколько практически здесь живу, здесь ничего не обновилось, — говорит павлодарка Галина Агарко.

Напомним, в павлодарском Горсаде несколько лет не могут завершить возведение аквапарка. Летом 2025 года озвучили причину, объяснив, что проблема возникла в отсутствии места под парковку. Решение в итоге нашли в строительстве многоуровнего сооружения.