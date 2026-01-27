Кубок мира привезли в Алматы: что сказал Марко Матерацци о будущем победителе ЧМ-2026

В Алматы привезли статуэтку Кубка мира, полностью сделанную из золота (выполнен из 18-каратного золота, вес его 6,142 кг): это оригинальный трофей, который поднимали на прошлом чемпионате мира Лионель Месси и Аргентина, а ранее — Франция, Германия, Испания, Италия и Бразилия.

Примечательно, что на мировом первенстве после фотографирования команда-чемпион мира отдает золотую статуэтку Кубка мира обратно ФИФА, которая спустя время присылает в страну-победительницу позолоченную копию.

Оригинальный, полностью золотой Кубок мира, всегда хранится в Музее ФИФА в Швейцарии и покидает его раз в четыре года, в год проведения чемпионатов мира: сначала для трофей-тура по всему миру, а позже — для временного вручения команде-победительнице чемпионата мира.

Алматы уже в третий раз принимает оригинальный трофей Кубка мира. Впервые золотой Кубок мира привозили в мегаполис в 2010 году. Во второй раз золотой Кубок мира привозили в Алматы в 2018 году, и вот теперь трофей снова на казахстанской земле в третий раз.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Традиционно трофей Кубка мира презентует кто-то из футболистов-чемпионов мира. Например, в 2018-м это был победитель мирового первенства 1998 года Кристиан Карамбе, а в 2026-м — обладатель титула чемпиона мира образца 2006 года итальянец Марко Матерации.

В ходе сессии вопросов-ответов Матерации поделился своим прогнозом на результаты предстоящего футбольного чемпионата мира-2026

— Знаете, я итальянец, поэтому, конечно, я верю, что победа может достаться Италии. Но если говорить объективно, заранее предсказать чемпиона очень сложно. Аргентина показывает отличные результаты, во многом благодаря Лео Месси. Бразилия и Германия тоже всегда сильны — у них мощные составы и большой опыт. Но я считаю, что удивить могут и другие команды: Марокко, Испания и Португалия. У них есть характер, хорошая организация игры и реальные шансы побороться за Кубок, — сказал Марко Матерацци.

Примечательно, что на текущий момент сборная Италии пока не отобралась, команде предстоит пройти два раунда стыковых матчей, чтобы пробиться на Мундиаль.

Сравнивая нынешнее поколение итальянской команды и чемпионской образца 2006 года, Матерации сказал, что у команды 20-летней давности были важные характеристики, которые помогли победить.

— Тогда мы вышли на поле как единое целое и показали настоящий характер. Мы были готовы терпеть, сражаться до конца и не уступать ни в одном моменте. Честно скажу: тогда у меня были мысли, что это может быть моя последняя игра за национальную сборную. Возможно, именно поэтому я отдавал на поле абсолютно всё. И когда мы подняли трофей, я понял, что это был один из самых важных моментов в моей жизни, — вспомнил Матерацци.

Что касается футболистов и тренеров, которых Матерации считает своими наставниками в футболе, он назвал Марчелло Липпи (привел сборную Италии к чемпионству в 2006, ныне — завершил тренерскую карьеру), Жозе Моуриньо (ныне — главный тренер турецкого «Фенербахче»), а из игроков — Фабио Каннаваро (ныне — главный тренер сборной Узбекистана).

В 2026 году трофей Кубка мира посетит 75 городов на шести континентах.

Напомним, ФИФА получила рекордные 500 млн заявок на билеты на чемпионат мира.