Кубинские военные готовятся к возможной агрессии со стороны США

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио сделал заявление журналистам.

— Наши вооруженные силы всегда готовы, и в эти дни также готовятся к возможной военной агрессии. Было бы наивно не учитывать возможность конфликта, учитывая то, что происходит в мире, — цитирует министра иностранных дел Кубы NBC News.

Фернандес де Коссио заявил, что руководство страны «искренне надеется, что этого не произойдет. Мы не понимаем, почему это должно произойти, и не видим для этого никаких оснований».

Отвечая на слова президента США Дональда Трампа о том, что ему «посчастливилось» захватить Кубу, Фернандес де Коссио сказал следующее.

— Мы не понимаем, о чем они говорят. Но я могу сказать вам вот что: Куба — суверенное государство и имеет право быть суверенным государством, — сказал он.

Кубинский чиновник настаивает также на том, что смена режима не обсуждалась на переговорах между двумя странами.

— Характер кубинского правительства, структура кубинского правительства и его члены не являются предметом переговоров. Ни одна суверенная страна не ведет переговоры по таким вопросам, — заявил Фернандес де Коссио.

Напряженность в отношениях между США и Кубой усилилась после военной операции США в Венесуэле, в результате которой был свергнут президент этой страны Николас Мадуро, имевший тесные связи с кубинским руководством. Ранее сообщалось, что Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно».

23 марта Дональд Трамп также объявил о приостановке ударов по Ирану на фоне переговоров. Решение о временной паузе в ударах по иранской инфраструктуре последовало после заявлений о «продуктивных переговорах» между Вашингтоном и Тегераном.