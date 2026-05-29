Куба предложила ЕАЭС развивать сотрудничество в медицине, энергетике и логистике

Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане предложил использовать специальную зону развития Мариэль для расширения логистического и торгового сотрудничества с ЕАЭС, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Вальдеса Месы, в первый день V Евразийского экономического форума Куба и Евразийская экономическая комиссия подписали совместный план сотрудничества на 2026–2030 годы, который должен усилить экономические и торговые связи между сторонами.

— Этот документ позволит нам продвигать и реализовывать более эффективно сотрудничество, а также стимулировать наши экономическо-торговые связи посредством реализации конкретных и взаимных проектов, которые нужны всем странам, — отметил он.

Вице-президент Кубы заявил о готовности создавать условия для расширения присутствия товаров и услуг стран ЕАЭС на кубинском рынке, а также привлекать евразийских инвесторов и финансовые институты к реализации проектов в стратегически важных отраслях.

Отдельно он отметил готовность Кубы делиться опытом международного медицинского сотрудничества, а также результатами исследований и разработок в сфере биофармацевтики.

Кроме того, Вальдес Меса предложил использовать специальную зону развития Мариэль как площадку для расширения логистического и торгового сотрудничества между ЕАЭС, странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

— Для этого Куба располагает рядом экономических секторов, в которых существуют благоприятные также перспективы для союза. Среди них мы особо выделяем здравоохранение, продовольственную энергетическую безопасность, также развитие возобновляемых источников энергии, биофармацевтическую техническую промышленность, химическую промышленность и также медицинский туризм, — сообщил он.

По его словам, Куба также заинтересована в использовании опыта ЕАЭС в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и электронной торговли, а также в развитии совместных инвестиционных проектов.

Также вице-президент Кубы выразил уверенность в том, что ЕАЭС продемонстрирует потенциал как устойчивое объединение, способное предложить собственную модель экономической интеграции в условиях меняющегося мирового порядка.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил о необходимости расширять внешнеэкономические связи Евразийский экономический союз со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.