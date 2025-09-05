КТЖ усиливает меры безопасности: приоритет — жизнь и здоровье людей

В рамках реализации комплексного плана мероприятий были проведены 122 заседания координационных советов с участием представителей транспортной прокуратуры, полиции, территориальных органов контроля и СМИ. Основной темой стало усиление совместных действий по недопущению выхода граждан на железнодорожные пути.

Особое внимание уделяется разъяснительной работе с населением. Проведены 2 177 бесед с жителями населённых пунктов, расположенных вблизи железной дороги. В мероприятиях приняли участие более 21 тысячи граждан.

Фото: КТЖ

Работа активно ведется и в учебных заведениях. В более чем 1 000 школах и колледжах проведены лекции и встречи на тему «Железная дорога — зона повышенной опасности». Общее количество охваченных учащихся превысило 28 тысяч.

Для усиления информационного охвата организовано 442 выступления в средствах массовой информации — на радио, телевидении и в печати. Руководители регионального уровня лично обращаются к населению с предупреждением и призывом соблюдать правила безопасности.

Фото: КТЖ

Также было проведено более 2 100 рейдов с участием транспортной полиции и охранных структур в местах несанкционированного перехода путей. Все нарушители были проинструктированы и получили предупреждение.

Фото: КТЖ

Кроме того, обновлены 693 предупреждающих знака, установленных в наиболее опасных местах массового перехода.

Безопасность — приоритет номер один, и в КТЖ подчеркивают, что подобные меры — не кампания, а часть постоянной работы по защите жизней людей и снижению травматизма на железной дороге.