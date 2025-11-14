КТЖ реализует масштабную программу строительства и модернизации магистральной сети

о время поездки обсуждались вопросы реализации инфраструктурных проектов КТЖ и программы по модернизации вокзалов.

Спикер отметил, что к 2020 году износ магистральной сети достиг 57%, а вокзалы и объекты инфраструктуры находились в неудовлетворительном состоянии. Сегодня АО «НК «Қазақстан темір жолы» направляет значительные ресурсы на восстановление, модернизацию и строительство новых железных дорог.

По поручению Главы государства реализуется Программа по развитию магистральной железнодорожной сети до 2029 года, предусматривающая строительство и модернизацию 5 тысяч километров железнодорожных путей, а также ремонт 11 тысяч километров действующих линий. Работы ведутся по графику.

— За период независимости до 2024 года в стране было построено около 2,5 тыс. км новых железных дорог. При этом в ближайшие три-четыре года планируется построить и модернизировать в два раза больше, — подчеркнул Марат Искалиев.

Одним из крупнейших проектов является строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты протяжённостью 836 км. Работы завершаются на два года раньше нормативного срока. 30 сентября официально запущено рабочее движение на вторых путях по всей линии от Достыка до Мойынты.

В рамках проекта построено более 380 инженерных сооружений, включая 92 моста, 261 водопропускную трубу, 28 автопутепроводов и другие объекты. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз и откроет дополнительные возможности для транзита грузов из КНР и обратно. За первый месяц эксплуатации по новым путям уже прошло 647 грузовых и 235 контейнерных поездов.

Проект стал первым звеном формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора, усилив роль Казахстана на маршруте Китай — Европа.

В текущем году планируется запустить рабочее движение на новой железнодорожной обводной линии Жетыген — Казыбек бек, которая позволит разгрузить Алматинский железнодорожный узел на 40% и сократить время доставки грузов до 24 часов. В строительстве задействованы отечественные предприятия и подрядные организации.

В Туркестанской области продолжается строительство линии Дарбаза — Мактаарал, которая обеспечит прямое железнодорожное сообщение южных районов с основной сетью Казахстана и позволит перераспределить транзитные потоки из России и Китая в страны Центральной Азии, а также разгрузит станцию Сарыагаш.

Проект создаст 3 400 временных рабочих мест на этапе строительства и 500 постоянных — после ввода в эксплуатацию в 2026 году.

Также продолжается строительство линии Бахты — Аягоз (297 км), которая откроет третий железнодорожный переход с Китаем. Реализация проекта повысит конкурентоспособность транспортной системы Казахстана, сократит расстояние доставки грузов на 320 км до северных регионов и России, а также даст дополнительный импульс развитию области Абай. После ввода в эксплуатацию постоянной работой будут обеспечены 1 200 человек.

Строительство линии Мойынты — Кызылжар (323 км) началось в мае текущего года. Проект позволит сократить протяжённость маршрута на 149 км, разгрузить перегруженный участок Мойынты — Жарык и переориентировать до 30 пар поездов. Его реализация окажет положительное влияние на развитие экономики Карагандинской и Улытауской областей.

АО «НК «ҚТЖ» также реализует масштабную программу реконструкции 124 вокзалов по всей стране. Активные работы ведутся на 119 объектах, при этом по 80 вокзалам стоит задача завершить модернизацию в 2025 году.

Проекты выполняются с участием местных подрядных организаций, рекомендованных акиматами областей, под контролем Правительства Республики Казахстан и Фонда «Самрук-Казына».

Реализация программы по развитию магистральной сети укрепит позиции Казахстана как транзитного моста между Азией и Европой, создаст тысячи рабочих мест, обеспечит экономический рост регионов и повысит транспортную независимость страны.

