КТЖ планирует выйти на IPO до конца 2026 года

АО «Қазақстан темір жолы» готовится к выходу на IPO до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель правления компании Талгат Алдыбергенов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Талгата Алдыбергенова, сегодня компания совместно с фондом Самрук-Казына ведет активную подготовительную работу.

— Проведение IPO предполагается в формате тройного листинга на международных площадках — это Лондон, Гонконг и возможно Казахстан. Сроки — до конца 2026 года, — сообщил Талгат Алдыбергенов.

Предварительно планируется к размещению пакет в размере 25% акций компании. Ранее заместитель председателя правления КТЖ Ерлан Койшибаев сообщил, что компания готовится к проведению IPO для снижения долговой нагрузки.

По его данным, балансовый долг КТЖ составляет 3,8 трлн тенге, номинальный — 4,7 трлн тенге, при этом почти половина обязательств номинирована в иностранной валюте.