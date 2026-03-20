    12:52, 20 Март 2026 | GMT +5

    КТЖ и Huawei обсудили внедрение технологий с применением ИИ в железнодорожные перевозки

    Председатель правления АО НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов в рамках рабочего визита в КНР посетил управление транспорта города Шэньчжэнь и провел ряд встреч с руководством компании Huawei, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

    Фото: KТЖ

    В ходе визита глава КТЖ встретился с председателем совета директоров Huawei Technologies Co., Ltd. Лян Хуа и президентом бизнес-подразделения «Умный транспорт» Цзо Мэн.

    Сотрудничество КТЖ с Huawei успешно развивается, становясь важнейшим элементом технологического диалога и стратегического партнерства Казахстана и Китая. Общей стратегической целью компаний является построение современной интеллектуальной «умной железной дороги» на базе передовых технологий связи, больших данных, облачных и ИИ-решений.

    Рабочая делегация КТЖ ознакомилась с внедренными Huawei по всему миру проектами умного управления в транспорте и железнодорожных перевозках, центром прозрачности, кибербезопасности и защиты конфиденциальности, инновационными разработками в сфере безопасности, диспетчеризации и применения ИИ-технологий на железнодорожном транспорте.

    В рамках рабочего визита в штаб-квартире Huawei был подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве сторон, которое будет сосредоточено на переходе к новым поколениям связи стандарта FRMCS, развитии Big Data и облачной инфраструктуры, внедрением систем с применением ИИ для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, увеличения пропускной способности магистральной сети и эффективности перевозочного процесса.

    Особое внимание было уделено вопросам развития кадрового потенциала КТЖ путем реализации совместно с Huawei программ обучения и повышения квалификации специалистов компании, включая молодежный кадровый резерв.

    Динара Жусупбекова
