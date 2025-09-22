10:51, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5
КТЖ-Грузовые перевозки оштрафованы на 1,42 млрд тенге — АЗРК
Агентство по защите и развитию конкуренции установило, что ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» злоупотребляло монопольным положением, предоставляя преимущества аффилированным компаниям — АО «KTZ Express» и АО «КедентрансСервис», передает агентство Kazinform.
По информации АЗРК, суд в Астане оштрафовал перевозчика на 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета.
Напомним, Президент Казахстана расширил полномочия АЗРК.
С начала сентября к задачам ведомства добавились новые направления работы. В их числе:
- мероприятия по мобилизационной подготовке,
- контроль за соблюдением требований в сфере ИКТ и информационной безопасности,
- защита государственных секретов,
- разработка подзаконных актов, регулирующих оказание госуслуг.
С 1 января 2026 года агентство получит ещё две функции:
- согласование налоговых льгот,
- участие в мерах по противодействию теневой экономике.