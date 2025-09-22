РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:51, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    КТЖ-Грузовые перевозки оштрафованы на 1,42 млрд тенге — АЗРК

    Агентство по защите и развитию конкуренции установило, что ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» злоупотребляло монопольным положением, предоставляя преимущества аффилированным компаниям — АО «KTZ Express» и АО «КедентрансСервис», передает агентство Kazinform.   

    КТЖ
    Фото: КТЖ

    По информации АЗРК, суд в Астане оштрафовал перевозчика на 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета.

    Напомним, Президент Казахстана расширил полномочия АЗРК.

    С начала сентября к задачам ведомства добавились новые направления работы. В их числе:

    • мероприятия по мобилизационной подготовке,
    • контроль за соблюдением требований в сфере ИКТ и информационной безопасности,
    • защита государственных секретов,
    • разработка подзаконных актов, регулирующих оказание госуслуг.

    С 1 января 2026 года агентство получит ещё две функции:

    • согласование налоговых льгот,
    • участие в мерах по противодействию теневой экономике.
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
