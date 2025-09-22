КТЖ-Грузовые перевозки оштрафованы на 1,42 млрд тенге — АЗРК

По информации АЗРК, суд в Астане оштрафовал перевозчика на 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета.

Напомним, Президент Казахстана расширил полномочия АЗРК.

С начала сентября к задачам ведомства добавились новые направления работы. В их числе:

мероприятия по мобилизационной подготовке,

контроль за соблюдением требований в сфере ИКТ и информационной безопасности,

защита государственных секретов,

разработка подзаконных актов, регулирующих оказание госуслуг.

С 1 января 2026 года агентство получит ещё две функции: