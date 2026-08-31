Кто выступит от Казахстана на ЧМ по шоссейному велоспорту в Канаде
Юниорская сборная Казахстана примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Канаде, который пройдет 19–26 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.
Перед мировым первенством спортсменов ждет серия международных стартов в Европе, которые станут важнейшим этапом подготовки:
- 29 августа — Trofeo Comune di Vertova — Memorial Pietro Merelli (Вертова, Италия);
- 30 августа — Trofeo Emilio Paganessi (Бергамо, Италия);
- 4–6 сентября — Vuelta a Cantabria — GP. Gobierno de Cantabria (Кантабрия, Испания);
- 9–12 сентября — Giro della Lunigiana (Луниджана, Италия);
- 13 сентября — Trofeo Buffoni (Монтиньозо, Италия).
14 сентября команда отправится в Канаду, где продолжит заключительный этап подготовки к чемпионату мира.
Состав сборной: Альмир Валиев, Мурат Куитенов, Глеб Новиков, Данил Третьяков, Павел Подлужный.
После ЧМ команда начнет подготовку к юношеским Олимпийским играм.
Ранее сообщалось, что казахстанские велогонщики выиграли командный спринт на Кубке Азии.