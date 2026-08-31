KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Кто выступит от Казахстана на ЧМ по шоссейному велоспорту в Канаде

    Юниорская сборная Казахстана примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Канаде, который пройдет 19–26 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

    Кто выступит от Казахстана на ЧМ по шоссейному велоспорту в Канаде
    Фото: Казахстанская федерация велосипедного спорта

    Перед мировым первенством спортсменов ждет серия международных стартов в Европе, которые станут важнейшим этапом подготовки:

    • 29 августа — Trofeo Comune di Vertova — Memorial Pietro Merelli (Вертова, Италия);
    • 30 августа — Trofeo Emilio Paganessi (Бергамо, Италия);
    • 4–6 сентября — Vuelta a Cantabria — GP. Gobierno de Cantabria (Кантабрия, Испания);
    • 9–12 сентября — Giro della Lunigiana (Луниджана, Италия);
    • 13 сентября — Trofeo Buffoni (Монтиньозо, Италия).

    14 сентября команда отправится в Канаду, где продолжит заключительный этап подготовки к чемпионату мира.

    Состав сборной: Альмир Валиев, Мурат Куитенов, Глеб Новиков, Данил Третьяков, Павел Подлужный.

    После ЧМ команда начнет подготовку к юношеским Олимпийским играм.

    Ранее сообщалось, что казахстанские велогонщики выиграли командный спринт на Кубке Азии.

    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Чемпионат мира
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор