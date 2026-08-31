Кто выступит от Казахстана на ЧМ по шоссейному велоспорту в Канаде

Юниорская сборная Казахстана примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Канаде, который пройдет 19–26 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.