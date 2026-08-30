Казахстанские велогонщики выиграли командный спринт на Кубке Азии

Казахстанские юниоры завоевали золотую медаль в командном спринте на Кубке Азии по велоспорту на треке, который проходит в Бангкоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Informsports.kz .

В Бангкоке (Таиланд) продолжается Кубок Азии по велоспорту на треке.

Во второй день казахстанские юниоры завоевали золотую медаль в командном спринте. Трио в составе Зейноллы Азаматулы, Ильи Куварина и Мансура Бралина показало высокий уровень подготовки, отличную скорость и слаженную командную работу.

Фото: Ассоциация велосипедного спорта Таиланда

Вадим Белугин, Виктор Голов и Рамазан Мухтар в командном спринте завершили выступление на пятом месте.

Добавим, что в Кубке Азии участвуют спортсмены из 21 страны.

Также на днях мы писали, что Казахстан вошел в топ-10 на чемпионате мира среди юниоров по велоспорту на треке в бельгийском Хёсден-Золдере.