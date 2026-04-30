Кто виноват в пожаре в алматинском хостеле — Правда в деталях

Судебное дело о гибели 13 человек в результате пожара в хостеле на улице Шарипова в Алматы завершено. Апелляционная коллегия 7 ноября 2025 года оставила приговор в силе. Подробности — в программе «Правда в деталях» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Хроника трагедии

30 ноября 2023 года, в 5:33 утра, на пульт департамента по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении трехэтажного жилого дома на улице Шарипова. Пожарное подразделение прибыло на место за семь минут. Огонь был ликвидирован в 6:22. По версии следствия, очаг пожара возник в коридоре подвального этажа и быстро перекинулся на матрасы, прислоненные к стене. Едкий дым стремительно распространился по всем помещениям.

В пожаре погибли 13 человек — двое граждан Узбекистана, двое граждан России и девять казахстанцев. Самому младшему погибшему было 15 лет, самому старшему — 39. 59 жителей хостела сумели спастись.

— Мой брат боролся за жизнь, пытался выйти, но матрасы мешали пройти. Не было бы тех матрасов, закрывающих проходы и безопасные выходы — не было бы стольких проблем, если бы соблюдались требования пожарной безопасности, — рассказал один из потерпевших.

Мать одного из погибших отметила, что в подвале нельзя было размещать людей. Так как не было средств пожаротушения. Кроме того, там стояли матрасы, препятсвовавшие путям эвакации, а на лестничном марше была железная конструкция. Люди пытались выбраться из комнаты, но на пути стоял очаг пожара в виде матрасов.

Как работал хостел

Хостел на Шарипова, 86 открылся в октябре 2023 года — лишь за полтора месяца до трагедии. Помещение было сдано в аренду под «офис», однако фактически там разместили хостел с шестью спальными комнатами на 48 человек. Стоимость проживания начиналась от 2000 тенге.

Арендовав подвальное помещение, Адильбек Мухамедьяров провел перепланировку — возвел перегородки и установил дверные проемы. Однако при этом объект так и не был приведен в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Эти изменения существенно ухудшили условия для безопасной эвакуации людей и сократили эффективность работы автоматических систем противопожарной защиты.

Единственный эвакуационный выход оказался заперт на замок.

— На момент открытия мы предупреждали о нарушениях: в помещении установили кровати в три яруса, и в итоге пострадали невинные люди. Контроль осуществляют разные службы — санитарные, пожарные, чрезвычайные, налоговые — каждая отвечает за свой участок, и это абсолютно правильно. Если бизнес не способен соответствовать установленным нормам, он должен закрываться, — отметил руководитель секции «Хостелы» при Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов Александр Акназаров.

Обвинения и приговор

На скамье подсудимых оказались директор ALA Hostel Адильбек Мухамедияров и владелец компании «Гидсервис» Александр Пекельник, отвечавший за установку пожарной сигнализации.

— Мухамедьяров и Пекельник обвинялись в том, что ввиду пожара люди не смогли эвакуироваться из здания. То есть Мухамедьяров нарушил правила пожарной безопасности. В отношении Пекельника обвинение изменено — выполнение работ, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, — рассказал начальник отдела по линии государственного обвинения прокуратуры Алмалинского района г. Алматы Жанибек Мамытов.

Суд установил, что пожарная сигнализация в хостеле была установлена с грубыми нарушениями.

«Монтаж системы пожарной сигнализации выполнили лица без нужной квалификации и допусков для работы с электрооборудованием. Работы не соответствовали проекту, а после монтажа не была оформлена схема сигнализации, что подтверждает формальный и безответственный подход Пекельника к своим обязанностям. Эксперт установил, что уровень звукового сигнала должен быть не менее 75 дБ, однако фактически он составлял от 28,8 до 72,7 дБ, а в жилых и подвальных помещениях — от 28,8 до 58,2 дБ, что ниже нормы и не обеспечивало своевременного оповещения при пожаре», — из приговора суда.

Вместо предусмотренных нормами 86 пожарных извещателей было установлено лишь 42.

— Владельцу было известно. При этом сам на объект не являлся. Работы выполняли наемные сотрудники, — добавил Жанибек Мамытов.

Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении уголовного правонарушения. Умысел в их действиях не усматривался. Подсудимые вину не признали. Мухамедьяров требовал снизить наказание. Пекельник отрицал свою вину полностью.

— Это было задолго до того, как там появился хостел. Я не знал, что это помещение может использоваться таким образом. Это была услуга, оказанная «КУСА Халык», и они были полностью довольны проделанной работой. Они подписали акт приемки и оплатили всю сумму по договору. Все было сделано, как положено. Я не отрицаю, что были определенные недочеты в документах, но это никак не связано с хостелом и гибелью людей. Это подтвердили и специалисты, и потерпевшая сторона, которая отказалась от претензий ко мне. Все, кто участвовал в процессе, видели, что моей причастности быть не могло, — говорил один из подсудимых Александр Пекельник.

Версия поджога

Еще в ходе процесса адвокат Мухамедьярова Асылбек Абдраимов поднял вопрос о возможном умышленном поджоге. Потерпевшая сторона заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, посколько ранее следственно-оперативная группа выделила из него материал по умышленному поджогу.

— И сегодня представлено постановление о признании виновным в поджоге гражданина Т. То есть этот человек умышленно поджег матрасы. Матрасы возгорелись, люди умерли во сне. Сам факт умышленного поджога и несоблюдение требований пожарной безопасности должны исследоваться в одном деле, в одном производстве, — рассказал на процессе адвокат А. Мухамедьярова Асылбек Абдраимов.

Как рассказал один из потерпевших, причину пожара узнать так и не удалось, хоть и у них был один конкретный подозреваемый.

— Мы знаем, что это был поджог, и обидно, что на это закрыли глаза. Свидетели видели его. Здесь явно замешана очень влиятельная компания. Это очень тяжелая утрата — детей и братьев мы уже не вернем, но хотим справедливости, — рассказал один из потерпевших.

Следствию пришлось выдвинуть две версии возникновения пожара: поджог и техническая неисправность. В настоящее время версия о поджоге выделена в

обособленное производство. По нему еще не дана окончательная оценка

Итог

Адильбек Мухамедияров признан виновным по ч. 3 ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и приговорен к пяти годам лишения свободы. Александр Пекельник осужден по ч. 3 ст. 306 УК РК на четыре года. Оба этапированы в учреждения минимальной безопасности.

— В последующем данное обвинение оставлено в силе апелляционной коллегией 7 ноября 2025 года, — отметил Жанибек Мамытов.

С осужденных в пользу потерпевших взыскано по 7 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, а также назначено возмещение материального ущерба.

Вопрос о причине возгорания — случайность или умышленный поджог — по-прежнему остается открытым. Следствие продолжается.