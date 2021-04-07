НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто ведет аккаунт Касым-Жомарта Токаева в Twitter, рассказал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в ходе интервью на телеканале «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».

«Многие думают, что страницы первых руководителей государственных органов ведут помощники или пресс-служба. На самом деле Президент лично пишет в Twitter, отдает поручения и следит за ситуацией», - сообщил Берик Уали.

Как отметил пресс-секретарь Главы государства, Twitter помогает оперативнее донести информацию до населения.

«Например, было много вопросов об использовании государственных символов Казахстана, касающихся того, можно ли вывешивать наш флаг на балконах квартир или стенах частных домов и т.д. Тогда Президент оперативно отреагировал на ситуацию через свой аккаунт в Twitter, дав поручение пересмотреть правила использования государственных символов. На это также отреагировали депутаты и на сегодняшний день этот вопрос практически решен», - напомнил Б. Уали.