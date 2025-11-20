Кто стоит за аранжировками хитов Silk Way Star

Корреспонденты агентства Kazinform поговорили с Бахытжаном Быхиным — автором, который превратил казахские песни участников Silk Way Star в хиты.

Когда мы зашли в студию, Бахытжан только что опубликовал новое видео — его ремикс на «Сүгірдің термесі» в исполнении участницы проекта Silk Way Star Yazmin Aziz.

Спустя короткое время сама певица, участница международного проекта, увидела ролик, написала теплый отзыв и поблагодарила его за работу.

Бахытжан Быхин получил образование в Нархоз университете по специальности «туризм», однако еще в студенческие годы начал увлекаться музыкой.

— Музыка всегда меня привлекала. В университете была студия звукозаписи, и именно там я начал набираться опыта. С тех пор прошло уже 13 лет. В моей студии работают и профессиональные певцы, и обычные люди. Наверняка вы слышали песню Ернара Амандыка «Кейіпкер» — она была записана в моей студии, — рассказывает он.

Раньше он всегда оставался «за кадром»: участвовал в проектах на отечественных телеканалах, даже сотрудничал с известным российским телеведущим и юмористом Азаматом Мусагалиевым.

Фото: Александр Павский / Kazinform

«Вирусное» видео и путь к Silk Way Star

Популярность Бахытжана началась с соцсетей. Сначала он просто накладывал музыку на трендовые мемы и популярные ролики, и публиковал их у себя.

Однажды в ленте ему попалось видео, где китайский участник Silk Way Star Zhang HeXuan исполняет казахскую народную песню «Жүгіріп шықтым белеске».

— Сначала я занимался обработкой забавных видео. Потом наткнулся на проект Silk Way Star. Участники из разных стран поют на нашем родном языке — казахском. Это меня сильно впечатлило, — говорит Бахытжан.

После этого он решил перейти к более серьезному контенту.

— Когда иностранцы поют казахские песни, это вызывает особые эмоции. Я подумал: почему бы не поддержать их? Стал обрабатывать их выступления, добавлять свою «подпись» и выкладывать в Сеть, — рассказывает он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Миллионы просмотров и популяризация казахского контента

По словам Бахытжана, выступления иностранцев на казахском языке всегда вызывают интерес у аудитории.

— Такие видео не всегда собирают миллионы просмотров, но любая реакция вдохновляет. Сейчас у меня есть ролики, которые набрали более 10 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков, — отмечает аранжировщик.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Он уверен, что в период активного роста казахского контента может внести свой вклад именно таким образом.

— Мои видеоконтенты — это мой способ популяризировать родной язык, — говорит Бахытжан.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Маленькая студия – большие проекты

Студия Бахытжана довольно скромная: микрофон, монитор и колонки. Но именно из этого небольшого пространства вышло множество крупных проектов.

Сейчас его узнают не только коллеги, но и обычные люди.

— После моих видео в соцсетях меня часто узнают на улице и спрашивают: «Ты же тот парень, который играет на пианино?» — улыбается Бахытжан.

Создавать контент он задумывал давно, но всерьез начал лишь в феврале этого года.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— В феврале у меня было всего 9 тысяч подписчиков в Instagram. Сейчас, спустя 10 месяцев, их больше 100 тысяч. В TikTok я открыл страницу тогда же, сегодня там более 140 тысяч подписчиков и более 8 миллионов лайков, — делится он.

Планы у Бахытжана амбициозные: он хочет через свой контент привлечь международную аудиторию и поднять казахскую музыку на новый уровень.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Напомним, гранд-финал Silk Way Star состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции одновременно пройдут в Казахстане, Азербайджане (Space TV), Таджикистане («Сафина»), Кыргызстане («Музыка» и «Мадания») и Монголии (UBS и «АИСТ Глобал»).

Победитель будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей.

В финал вышли:

ALEM (Казахстан)

Язмин Азиз (Малайзия)

Автандил Абесламидзе (Грузия)

Мишель Джозеф (Монголия)

Чжан Хэ Сюань (Китай)

Саро Геворгян (Армения)

Мадинабону Адылова (Узбекистан)

Кадр из видео

Поддержать любимого исполнителя можно на сайте silkwaystar.org.

Ранее мы писали о том, как казахстанский певец ALEM готовится к гранд-финалу первого азиатского вокального проекта Silk Way Star.

Проект Silk Way Star — первый крупный вокальный проект в Центральной Азии, где участвуют артисты из 12 стран. Среди них — победители международных конкурсов, популярные певцы и представители известных музыкальных школ.

Проект создан в рамках сотрудничества Телерадиокомплекса Президента РК и China Media Group.