Кто делает заключение о смерти и запускает процесс донорства органов в Казахстане

Более 100 пациентов с установленным диагнозом смерти мозга были рассмотрены в рамках системы органного донорства в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Айдар Ситказинов на брифинге СЦК, по каждому из этих случаев республиканские координаторы направили запросы на возможность донорства.

По его словам, информация о потенциальном доноре поступает в координационный центр только после того, как медицинская организация установит диагноз смерти мозга.

— У нас есть три республиканских координатора, которые имеют право только делать запрос. С диагнозом «смерть мозга» было более 100 пациентов, и по всем этим случаям был сделан запрос, — отметил Айдар Ситказинов.

Он подчеркнул, что процесс донорства прекращается, если человек при жизни зарегистрировал отказ от посмертного донорства либо родственники выражают несогласие.

— В этом году у нас было три пациента, по которым был получен отказ. Донорский процесс сразу прекращался. Согласий, сразу скажу, не было — только отказы, — сообщил спикер.

Ситказинов также разъяснил порядок установления диагноза смерти мозга. По его словам, решение не может приниматься одним врачом — для этого проводится консилиум медицинской организации.

— Диагноз смерти мозга не ставится ни одним врачом, ни другим. Медицинские работники не имеют права самостоятельно подходить к этому вопросу, поскольку существует конфликт интересов. Этим занимается руководство больницы через консилиум, а диагноз подтверждается инструментальными и другими исследованиями. После проведения необходимых процедур продолжает наблюдаться, и только после подтверждения диагноза запускаются дальнейшие действия в рамках законодательства, — пояснил директор центра.

Ранее сообщалось, что согласие родственников на посмертное донорство могут отменить в Казахстане.