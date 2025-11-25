14:24, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5
Кто представит Казахстан на первом этапе Мирового тура по шорт-треку
Сборная Казахстана примет участие в четвертом квалификационном этапе Мирового тура по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды), передает агентство Kazinform.
Казахстан представят 11 спортсменов.
За медали и важнейшие рейтинговые очки поборются Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев, Нуртилек Кажгали, Яна Хан, Ольга Тихонова, Зейнеп Кумаркан, Алина Ажгалиева, Малика Ермек.
Этап пройдет с 27 по 30 ноября.
Как отметили в Национальном олимпийском комитете, первые четыре этапа Мирового тура являются отборочными. По их итогам будут распределены квоты на участие в Олимпиаде-2026.