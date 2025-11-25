РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:24, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кто представит Казахстан на первом этапе Мирового тура по шорт-треку

    Сборная Казахстана примет участие в четвертом квалификационном этапе Мирового тура по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды), передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: НОК РК

    Казахстан представят 11 спортсменов.

    За медали и важнейшие рейтинговые очки поборются Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев, Нуртилек Кажгали, Яна Хан, Ольга Тихонова, Зейнеп Кумаркан, Алина Ажгалиева, Малика Ермек.

    Этап пройдет с 27 по 30 ноября.

    Как отметили в Национальном олимпийском комитете, первые четыре этапа Мирового тура являются отборочными. По их итогам будут распределены квоты на участие в Олимпиаде-2026.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Шорт-трек
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают