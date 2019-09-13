Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Кто поедет в «Реал Мадрид»

Автор:  
Еламан Турысбеков
13 Сентября 2019, 15:21
Кто поедет в «Реал Мадрид»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился чемпионат по футболу среди воспитанников детских домов страны «Навстречу мечте», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам турнира победителем стал таразский клуб «Тулпар», который выиграл путёвку в Испанию. Игроки команды посетят легендарный клуб «Реал Мадрид».

Таразцы в финале турнира на центральном стадионе Алматы с минимальным счетом 1:0 обыграли «Беркут» из Рудного. Всего в турнире приняли участие 12 дружин из разных уголков страны.

«Мы очень рады. Все, наверное, мечтали об этой поездке. Мы долго ждали этого момента. Старались очень. Команды были сильные, но мы сумели выиграть. Теперь мы посетим легендарный стадион «Сантьяго Барнабео» в Мадриде», - поделился впечатлением игрок «Тулпар» Темирлан Донилко.

Игроки таразской команды отправятся в Испанию в конце октября. Они смогут увидеть настоящих звезд мирового футбола Серхио Рамоса и Луку Модрича.

За семь лет проведения чемпионата 64 воспитанника детских домов страны уже побывали в гостях у самых титулованных клубов Европы: «Барселона», «Милан», «Бавария» «Атлетико Мадрид», «Челси», «Пари Сен-Жермен», где смогли увидеть своих кумиров: Лео Месси, Арьена Робена, Фернандо Торреса, Неймара и других звезд мирового футбола.

Организаторами турнира стали благотворительный фонд BAURZHAN, Федерация футбола Казахстана, комитет по охране прав детей МОН РК, генеральный партнер: Samruk Kazyna Trust, среди партнеров: компания RG Brands.

photo


Жамбылская область   Спорт   Реал мадрид  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
Даже ядерное оружие одно на двоих – Касым-Жомарт Токаев о союзе России и Беларуси
Даже ядерное оружие одно на двоих – Касым-Жомарт Токаев о союзе России и Беларуси
Игорь Крутой поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения в прямом эфире телеканала Jibek Joly
Игорь Крутой поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения в прямом эфире телеканала Jibek Joly
Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день
Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день
Интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер – Касым-Жомарт Токаев
Интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер – Касым-Жомарт Токаев
Скончалась певица Тина Тернер
Скончалась певица Тина Тернер