Кто может стать участником и победителем проекта «100 новых лиц Казахстана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Представитель гражданского движения «Бюро 100» Махаббат Есен рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о важности проекта «100 новых лиц Казахстана» и об условиях нового сезона.

- Махаббат, в этом году реализовывается третий этап проекта «100 новых лиц Казахстана». Расскажите о нем.

- Сейчас мы, инициативная группа «Бюро 100», ведем поиск не просто интересных людей, а тех, кто своим каждодневным трудом меняет все вокруг: вносит вклад в развитие общества, страны в целом, влияет на своё окружение, чья устойчивая позиция и взгляды на жизнь заслуживают того, чтобы об этих личностях говорили. Как правило, все наши участники реализовались в профессии и служат своему государству. И я говорю не о каких-то популярных артистах, общественных деятелях. Речь идёт о людях, малоизвестных, но очень важных в жизни Казахстана. Вот, к примеру, в Алматы мы нашли династию гидроинженеров. Молодой человек, который является нашим героем, продолжает дело отца, в своё время инициировавшим строительство целой дамбы в городе. Не будь своевременно построенного гидротехнического сооружения, Алматы ожидало бы немало таких гидропроблем, как затопление.

Вторым героем проекта стал потомственный специалист по фонтанам. Он также пошел по стопам своего отца и уже много лет служит городу верой и правдой. Хочется удивляться простым людям и делиться их настоящими историями со всеми. Именно они заслуживают нашего особого внимания. Поэтому достаточно оторваться от гаджетов и посмотреть на тех, кто рядом - на ваших соседей, друзей, родных, на тех, кто в принципе делают нашу страну устойчивой.

- Как вы находите героев для проекта?

- Мы сами ищем героев. А иногда они нас находят в социальных сетях. Вот недавно после встречи с учащимися Назарбаев интеллектуальной школы в Алматы мне написала ученица, которая попросила включить в список молодого композитора, посвятившего свое творение фигуристу Денису Тену. Девочка отправила ссылку на страницу юного дарования, настоятельно рекомендовала. Мне было очень приятно получить это сообщение, и мы приняли во внимание предложение о кандидатуре именно этого человека.





- Кто их утверждает потом?

- Сначала все заявки появляются на сайте, потом проходит народное голосование. Также в этом году у проекта появились неравнодушные люди в лице членов комиссии. В список жюри вошли авторитетные личности нашей страны, которые примут участие в отборе финального списка победителей.

- Когда будут известны результаты?

- Список победителей будет известен уже в конце ноября и обнародован в СМИ.

- Сколько уже победителей на сегодня в этом проекте?

- «100 новых лиц» - это название проекта, которого не говорит о том, что ежегодно необходимо оглашать имена 100 человек. Допустим, в прошлом году у нас было 23 претендента. Мы боремся не за количественный показатель, а за качественный. И надо сказать, что находить 100 человек каждый год в небольшом Казахстане довольно сложно. Поэтому количество варьируется - от 20 до 40 человек, всегда по-разному. В первый год нам удалось найти 102 человека. В проекте тогда активное участие приняли абсолютно все возрастные категории. В этом году мы делаем акцент на молодом поколении до 39 лет, успевших состояться в годы Независимости нашей страны.

- Что изменилось в жизни победителей проекта прошлого года?

- Жизнь победителей, конечно же, изменилась в качественном плане, потому что их опыт был масштабирован, стал востребован. Кто-то получил возможность расти, заработали некие социальные лифты. Более того, думаю, что эти люди получили признание и оценку своего народа, понимание того, что они нужны там, где они есть, и не нужно куда-то уезжать для доказательства собственной необходимости и полезности. Эти люди нужны своей стране здесь и сейчас.

- Чем вы мотивируете новых героев для участия в проекте, как их привлекаете?

- Проект «100 новых лиц» не про деньги: каких-то материальных вознаграждений победители не получают, зато обретают статус и звание победителя «100 новых лиц Казахстана». А быть в когорте людей, меняющих, как минимум, казахстанский мир; людей, на которых ориентируется подрастающее поколение и возлагает надежды Правительство нашей страны, потому что, к мнению «100 новых лиц» прислушиваются представители власти и лидеры различных организаций, это чего-то да стоит. Победили проекта обретают совершенно новый общественно значимый статус.

- Проект в дальнейшем будет иметь продолжение? Стоит ли его ждать в 2020 году?

- Я верю в то, что это действительно нужный проект. Мне бы хотелось, чтобы он имел многолетнюю историю, преемственность, чтобы первые победители смогли через 10 лет пожать руки преемникам проекта.

- Спасибо за беседу! Уверены, что в этом году вы откроете нам имена новых действительно талантливых людей и профессионалов в своём деле, которые вносят лепту в развитие нашей страны!