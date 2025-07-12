Кто может стать бортпроводником в Казахстане

— Я с детства мечтала стать бортпроводницей. Тогда мне было всего семь лет. Возможно, это желание появилось потому, что я много путешествовала и часто видела бортпроводниц — это пробудило во мне сильные эмоции. Недавно я начала работать в этой сфере и уже успела слетать в рабочем порядке в три страны. У меня образование в области иностранной филологии, специализация — английский язык. Для того чтобы стать бортпроводником, не требуется специальное образование или определённый диплом, — сказала гостья студии.

Гульмира Исматуллаева рассказала, какие требования предъявляются к тем, кто собирается стать бортпроводником.

— Мы проходим специальный отбор. Претендентов бывает очень много. Главное требование — нужно быть гражданином Республики Казахстан в возрасте старше 18 лет. Кроме того, нужно свободно говорить на казахском, русском и английском языках. Другие требования в каждой компании разные. В нашей компании нужен рост выше 165 сантиметров. Наряду с этим, для того, чтобы стать бортпроводником, должно быть хорошее здоровье. Мы проходим медицинское обследование. Полностью проверяют наше здоровье. При подготовке бортпроводников в обязательном порядке обучают оказывать медицинскую помощь. Все бортпроводники знают, как оказывать первую помощь. Но на моих рейсах еще таких случаев не было, — говорит Гульмира.

Фото: из личного архива

По ее словам, самое трудное для бортпроводника — нестабильный график работы.

— У нас работа без графика. Например, из 7 дней мы выходим на работу только 2 дня, остальные 5 дней отдыхаем. Иногда бывает наоборот — 5 дней работаем и только 2 дня отдыхаем. Думаю, что в нашей профессии это самое трудное — режим работы. Рейсы бывают иногда утром, иногда ночью. Иногда пассажиры приезжают уже усталые. Это влияет на нас, мы тоже устаем. В таких случаях мы не спорим с пассажирами. Бортпроводник должен быть спокойным и терпеливым, — говорит стюардесса.

Гостья студии не стала скрывать, что помимо работы уделяет достаточно времени личной жизни.

— У бортпроводников находится время и на личную жизнь. Хотя график у нас непростой, мы отдыхаем столько же, сколько работаем. Люди, работающие в офисе, каждый день видят одних и тех же коллег, а мы на работе в воздухе встречаем самых разных людей. Ни один рейс не похож на другой. Даже наши коллеги меняются с каждым рейсом, — говорит бортпроводница.

Фото: из личного архива

Гульмира Исматуллаева также рассказала о главных преимуществах работы бортпроводника.

— Многие интересуются, удается ли нам путешествовать по тем странам, куда мы летаем. Всё зависит от продолжительности полёта. Например, если мы летим в Таиланд 9–10 часов, бортпроводники обязательно остаются там, отдыхают и возвращаются следующим рейсом. Кроме того, сотрудники авиакомпании могут летать со скидкой до 90%. Для этого билет нужно покупать в той компании, где мы работаем. Этой возможностью могут пользоваться и члены наших семей, — добавила она.

Ранее сообщалось, что запущен прямой авиарейс между Казахстаном и Узбекистаном.