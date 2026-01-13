Кто из казахстанцев поедет на стажировки в 2026 году

Уже 13 лет его проводит Shakhmardan Yessenov Foundation (учредитель — Галимжан Есенов). 10 казахстанцев стали обладателями грантов в этом году. Фонд считает, что именно победители этой программы определяют будущее науки в Казахстане.

Вначале экспертный совет отобрал 36 достойных кандидатов по анкетам. После начались онлайн-собеседования. Всего в этом году свои заявки отправили 196 претендентов.

— Мы традиционно проводим как персональные интервью, так и групповые. Если во время первых еще возможно показать себя лучше, чем ты есть на самом деле, то во время вторых — в процессе выполнения совместных заданий — конкурсант демонстрирует себя с неожиданной стороны. Этот отбор отличался большим количеством сильных кандидатов из регионов. Часть из них — врачи, стремящиеся сочетать практику с наукой. Были участники из КазНу им. аль-Фараби, которые консультировались у победителей прошлых лет. Одна участница, не прошедшая конкурс в прошлом году, год работала над ошибками. И пусть она не стала обладательницей гранта и в этот раз, видно, что она сильно изменилась. Сегодня это просто качественно другой человек, и важно, что она сама это заметила, — комментирует тренер-психолог Елена Амреева.

В процессе интервью специалисты оценивают умение аргументированно представлять точку зрения, лидерские навыки, способность адаптироваться и находить нестандартные решения, деловые качества, самокритичность, гибкость, эмоциональный интеллект и вежливость. Кто же они, победители 2026 года?

Амина Шайкым (26 лет), научный сотрудник SDU в Каскелене. Для неё важно попасть в лабораторию, исследующую использование ИИ в сфере образования.

— Мне нужно научиться оценке AI-систем, изучить международные стандарты, поработать с сильными исследователями и увидеть, как строится инфраструктура в успешных проектах. Стажировка позволит подготовиться к докторантуре и привезти в Казахстан современные практики, — говорит Амина.

Адель Стоянова из села Байдалы, изучает патологию в интернатуре Nazarbayev University.

— Мой текущий проект посвящён молекулярным механизмам коинфекции ВИЧ и ВПЧ и их роли в развитии онкологических заболеваний. В Казахстане это мало изучено. Для исследования необходимы практические навыки работы с высокопроизводительным оборудованием. За этим я и поеду за границу.

Муса Алиев из Уральска — самый юный победитель, третьекурсник NU. Его страсть — инженерия и робототехника.

— Я бы хотел изучить дизайн гуманоидных роботов, экзоскелетов и протезов, созданных в помощь людям с особыми потребностями. Мой фокус — разработка эффективных приводов в этих системах и их электронный дизайн.

Даниил Герасимов, третьекурсник из Kozybayev University (Петропавловск), изучает биотехнологии.

— Я бы хотел изучить прикладные методы биоинформатики для анализа геномных данных, а также современные подходы генной инженерии и молекулярной селекции. Эти знания крайне важны для развития медицины, — отмечает он.

Тимур Ерланов (21 год) планирует отправиться в Японию. Он отметил, что хочет поработать в Токийском университете над разработкой индикатора контроля качества аморфных препаратов и установить контакты с профессорами, так как Тимур намерен поступать туда в докторантуру.

Мурат Кожанов из Караганды, научный сотрудник КГТУ.

— Я хочу заняться применением ИИ в промышленности. Речь о методах прогнозирования, оптимизации производственных процессов и создании цифровых двойников. Эти знания помогут в разработке решений для эффективности казахстанских предприятий.

Рамазан Кажданбеков (22 года) из Байконура планирует заняться на стажировке синтезом наноструктурированных материалов.

— Это нужно, чтобы разработать более продвинутые системы мониторинга воды и воздуха. А также использовать полученные навыки в исследованиях по очистке сточных вод в Казахстане, — пояснил Рамазан.

Димаш Давлетов из КазНМУ им. Асфендиярова стремится попасть в группу нейрохирургов, занимающихся имплантацией Brain-Сomputer Interface (BCI). Димаш желает овладеть системой декодирования сигналов мозга. В 2024 году он уже был победителем программы Yessenov Data Lab.

Даут Нурланов (20 лет) из Актобе на стажировке будет изучать системы ИИ, созданные для людей с мозговыми нарушениями. Это важное направление, требующее глубоких технических знаний.

Медет Джумадильдаев (21) хочет научиться определять кратчайшие маршруты в логистике. Это применение теории графов и комбинаторики, которыми он глубоко интересуется.

Победители получают грант на полное покрытие расходов: визу, проезд, проживание и питание. Все они уже ищут лаборатории для стажировок в 2026 году.

В конкурсе Shakhmardan Yessenov Foundation, проводимом с 2013 года, участвуют студенты и ученые в области технических или естественных наук. За это время более 130 человек прошли стажировки в США, Великобритании, Японии и других странах. Конкурс проходит ежегодно осенью. Фонд уверен, что именно эти специалисты станут опорой отечественной науки.

Обладатели грантов уже начали подготовку, понимая ответственность. Стажировка — это не просто поездка, а шанс привезти передовые технологии. Программа фонда продолжает расширять географию, включая лучшие научные центры. Каждый участник прошел строгий фильтр, доказав, что его идеи заслуживают признания. Теперь их ждет работа за рубежом, результаты которой будут внедрены в Казахстане. Это новый этап развития для каждого.