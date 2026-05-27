Кто и как становятся имамами в Казахстане

Религиозная тематика в стране все чаще становится поводом для общественных дискуссий. На этом фоне в Духовном управлении мусульман Казахстана подробно объяснили, как именно в стране становятся имамами и кто следит за их работой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказал советник Верховного муфтия РК Смайыл Сейтбеков, стать священнослужителем просто по своему желанию в стране невозможно.

— Никто не может просто так заявить: «я буду имамом». Потому что в 2011 году был принят закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», согласно которому религиозный служитель обязательно должен быть членом религиозного объединения и работать по приказу. Если этого нет, необходимо получить справку миссионера от Комитета по делам религий. Просто так работать имамом, муллой или в религиозной организации нельзя, — объяснил он.

Все назначения имамов в мечетях происходят по приказу Верховного муфтия.

— ДУМК работает через свои филиалы по всему Казахстану, во всех регионах и даже в сельских округах. Имам назначается обязательно по приказу Верховного муфтия. И увольнения проходят через приказ ДУМК, — отметил Смайыл Сейтбеков.

По его словам, чтобы стать имамом, кандидат должен собрать пакет из 12 документов.

— Если человек хочет стать имамом и служить в мечети, он подает заявление и собирает 12 видов документов: копию аттестата о высшем образовании, удостоверение личности, автобиографию, характеристику, фото, справку об отсутствии судимости, справки из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что он не состоит на учете, — рассказал он.

Важнейшее требование для имамов — это профильное образование по направлениям «религиоведение» или «исламоведение».

Исламоведов в Казахстане выпускает всего один вуз — Университет исламской культуры «Нур-Мубарак» в Алматы, учредителем которого является ДУМК.

Религиоведов готовят в шести университетах страны. Также в Казахстане действует девять медресе, где готовят специалистов со средним религиозным образованием.

— Образование должно быть религиозным. Если такого образования нет, например, в сельских округах, требуется документ о прохождении курсов религиозного образования при мечетях, справка о том, где и когда человек учился. Если нет сертификата или диплома, имамом или муллой назначить нельзя, — подчеркнул Смайыл Сейтбеков.

После сбора документов будущего имама ждет специальный экзамен.

— Он проходит специальную аттестационную комиссию, где сдает экзамен в устной и тестовой форме. Проверяется, где он учился и есть ли у него связь с какими-либо течениями. После этого, если он соответствует требованиям, его назначают имамом, — пояснил советник.

Но даже после назначения на должность имамы продолжают регулярно повышать свою квалификацию.

— ДУМК регулярно проводятся семинары и курсы повышения квалификации. Кроме того, в Алматы действует Исламский институт, а в Туркестане — Институт повышения квалификации имамов. Они также проходят двухмесячную подготовку и повышение квалификации. Имамы постоянно проходят проверки, на республиканском уровне регулярно проводятся курсы, — добавил он.

Всего, по данным ДУМК, в стране насчитывается около 3000 мечетей. Количество имамов в регионах напрямую зависит от числа прихожан.

— В сельской местности обычно достаточно одного имама, в районных центрах их несколько — в зависимости от количества прихожан, чтобы они успевали обслуживать людей, — заключил Смайыл Сейтбеков.

Напомним, что в ДУМК планируют запуск цифрового проекта Imam AI, направленного на развитие религиозно-просветительской деятельности с использованием современных технологий.

