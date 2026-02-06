Кто и как контролирует городскую застройку в Костанае

Сколько всего жилья построили

В 2025 году на реализацию строительных проектов в Костанае было направлено 20,6 млрд тенге. Из них 13,5 млрд тенге выделено на жилищное строительство, 6 млрд тенге — на инженерные коммуникации и инфраструктуру, еще 0,7 млрд — на прочие объекты.

По итогам года в городе введены в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов общей площадью 38 тыс. квадратных метров (479 квартир), а также 124 индивидуальных жилых дома площадью 13,2 тыс. м². Общий ввод жилья составил 51,2 тыс. квадратных метров.

В 2026 году на строительные проекты предусмотрено 9,9 млрд тенге, с возможным увеличением финансирования до 20 млрд тенге. Планируется ввод 11 многоквартирных домов общей площадью 57,1 тыс. квадратных метров (760 квартир).

Контроль за застройщиками и приостановка работ

Но не вся работа проводится четко и по регламенту. Особенно это касается строек, которые размещаются в черте города — в частности в центре. Как сообщили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области, застройку контролируют и в 2024–2025 годах провели 30 внеплановых проверок объектов жилищного строительства. Проверки проводились на соблюдение требований строительного законодательства.

— По результатам проверок выявлялись нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность. В 2025 году по обращениям граждан мы провели внеплановые проверки на четырех объектах. По ним были выданы предписания с приостановлением строительно-монтажных работ, — сообщили в управлении.

На сегодняшний день нарушения по трем объектам устранены полностью, работы возобновлены. В ходе проверок специалисты оценивают соответствие строительных работ утвержденным проектам, качество применяемых материалов и соблюдение нормативов.

В ведомстве подчеркнули, что строительство допускается только при наличии положительного заключения государственной экспертизы проекта.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Что такое ПДП и почему его боятся жители

В отделе архитектуры и градостроительства акимата города Костаная разъяснили, что все строительные работы в городе ведутся строго по проектной документации и генеральному плану.

— Проект детальной планировки — это не произвольный документ и не решение об изъятии земли. Он определяет перспективное развитие территории в целом — квартала или микрорайона, а не одного участка, — пояснили в отделе.

По словам специалистов, жители чаще всего опасаются:

роста этажности,





увеличения транспортной нагрузки,





нехватки парковок,





сокращения зеленых зон.



— Именно поэтому общественные слушания являются обязательным этапом. Они позволяют выявить проблемные вопросы и учесть мнение жителей, — отметили в ведомстве.

Но, как показывает практика, на общественных слушаниях чаще всего происходят споры между властью и местными жителями.

Перед утверждением ПДП в обязательном порядке проходит государственная экспертиза, где оцениваются плотность застройки, наличие зеленых зон, дороги, парковки, социальная инфраструктура, а также соблюдение санитарных и противопожарных норм. Специалисты заверили — без положительного заключения экспертизы такие проекты не утверждаются.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Хватает ли ресурсов

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная сообщили, что в целом существующие сети позволяют подключать новые жилые дома.

— Отказов в подключении домов к сетям водоснабжения и водоотведения в городе не зафиксировано, — отметили в отделе.

При этом в районах со старой застройкой возможна поэтапная модернизация сетей. Работы ведутся за счет бюджета, средств ГКП «Костанай-Су» и застройщиков.

— В 2023 году соединены микрорайоны «Аэропорт» и «Костанай-2», в 2025 году выполнено пробитие улицы Рабочей к улице Бородина. В перспективе — строительство путепровода через железную дорогу, — сообщили в ведомстве.

Отдельное внимание уделяется микрорайону Береке, где сейчас наблюдается высокая нагрузка из-за плотной застройки. Здесь разрабатываются проекты по расширению проездов и увеличению парковочных мест.

Застройка Костаная ведется в рамках действующих градостроительных документов и под контролем профильных ведомств. При этом вопросы инфраструктуры, транспортной нагрузки и комфортности городской среды остаются ключевыми при дальнейшем развитии жилых районов. И то, как будет это играть роль на качестве жизни костанайцев в будущем — покажет время.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

