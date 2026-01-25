РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:38, 25 Январь 2026 | GMT +5

    КТК завершил ремонт выносного причального устройства ВПУ-3

    На морском терминале КТК завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, передает Kazinform.

    Фото: КТК

    В Министерстве энергетики Республики Казахстан отметили, что ввод ВПУ-3 позволяет осуществлять отгрузку нефти одновременно с двух выносных причальных устройств.

    Это повышает надежность функционирования Морского терминала, расширяет возможности планирования и обеспечивает выполнение утвержденных графиков транспортировки казахстанской нефти на экспорт. Эксплуатация объектов ведется в строгом соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.

    Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, в рамках планово-предупредительного ремонта была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов.

    21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, далее на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, 25 января осуществлена постановка танкера для перевалки нефти.

    Сроки и объем проведения ремонтных работ были оптимизированы после атаки безэкипажным катером КТК ВПУ-2 приведшей к его повреждению и прекращению работы. В этой связи подчеркнем, что выполнение заявок грузоотправителей нефти согласно годовым планам гарантируется при одновременной эксплуатации не менее двух ВПУ.

    Работы по замене шлангов на ВПУ-3 выполнялись в сложной гидрометеорологической обстановке. Осуществление безопасных спусков водолазной команды неоднократно прерывалось из-за меняющихся скоростей подводных течений, что является характерным для текущего времени года.

    — Замена шлангов на ВПУ является рутиной операцией по обеспечению безопасной эксплуатации всех грузовых причальных комплексов Морского терминала. Такие работы последовательно реализуются на каждом выносном причальном устройстве не реже одного раза в год. В настоящее время отгрузка нефти на Морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3, — говорится в сообщении.

    Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана выступили с официальным заявлением в связи с инцидентом на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Черного моря. 

     

    Ремонт Нефть КТК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
