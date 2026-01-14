Заявление МИД РК по поводу атак дронов на нефтяные танкеры

— Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Черного моря, — сообщил официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев.

В МИД сообщили, что провели экстренные встречи с послами ряда европейских стран, а также переговорили с американской стороной и другими зарубежными партнерами. В ходе разговоров они подчеркнули, что необходимо принять действенные меры по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права.

— Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием, — добавил Жетыбаев.

В то же время растущее число инцидентов говорит о нарастающих рисках для работы международной энергетической инфраструктуры. В этой связи МИД призвал партнеров тесно взаимодействовать, чтобы выработать меры для исключения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, 13 января танкер «Matilda» под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз», подвергся атаке БПЛА.

На судне зафиксирован взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено.

Танкер «Delta Harmony» под флагом Либерии — также подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших среди членов экипажа нет. По данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам РК не нанесено.