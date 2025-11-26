РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    КТК возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛА

    Отгрузка нефти на Морском терминале КТК, приостановленная после ночных атак БПЛА, возобновилась в 00:00 мск 26 ноября 2025 года (в 02:00 по времени Астаны). Об этом сообщили в компании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)
    Фото: cpc-online.ru

    В КТК подчеркнули, что появлявшиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о более раннем возобновлении отгрузки не соответствуют действительности.

    — Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз — Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников был поврежден офис Морского терминала КТК под Новороссийском.

    БПЛА атаковали Новороссийск в ночь на 25 ноября. Поражающие элементы боевой части одного из дронов задели административный корпус терминала.

    В пресс-службе уточнили, что в Южной Озереевке расположен главный центр управления КТК, откуда контролируется работа всей системы Тенгиз — Новороссийск.

    Теги:
    Беспилотники Нефть КТК Каспийский трубопроводный консорциум
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают