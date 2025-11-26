КТК возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛА
Отгрузка нефти на Морском терминале КТК, приостановленная после ночных атак БПЛА, возобновилась в 00:00 мск 26 ноября 2025 года (в 02:00 по времени Астаны). Об этом сообщили в компании, передает корреспондент агентства Kazinform.
В КТК подчеркнули, что появлявшиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о более раннем возобновлении отгрузки не соответствуют действительности.
— Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз — Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников был поврежден офис Морского терминала КТК под Новороссийском.
БПЛА атаковали Новороссийск в ночь на 25 ноября. Поражающие элементы боевой части одного из дронов задели административный корпус терминала.
В пресс-службе уточнили, что в Южной Озереевке расположен главный центр управления КТК, откуда контролируется работа всей системы Тенгиз — Новороссийск.