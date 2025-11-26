КТК возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛА

В КТК подчеркнули, что появлявшиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о более раннем возобновлении отгрузки не соответствуют действительности.

— Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз — Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников был поврежден офис Морского терминала КТК под Новороссийском.

БПЛА атаковали Новороссийск в ночь на 25 ноября. Поражающие элементы боевой части одного из дронов задели административный корпус терминала.

В пресс-службе уточнили, что в Южной Озереевке расположен главный центр управления КТК, откуда контролируется работа всей системы Тенгиз — Новороссийск.