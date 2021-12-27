Крымбек Кушербаев встретился с представителями молодежи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и провел встречу с представителями молодёжи на тему «Перспективы развития креативной индустрии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев, вице-министр национальной экономики РК Алишер Абдыкадыров, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, профессорско-преподавательский состав университета, молодые ученые и студенты.

Модератором выступил председатель правления – ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

Открывая мероприятие, Крымбек Кушербаев остановился на работе, проделанной в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию креативной индустрии.

«В соответствии с поручением Главы государства у нас уже начата работа в этом направлении. Правительство создало проектный офис по развитию креативной индустрии. В прошлом месяце была принята Концепция развития креативной индустрии на 2021-2025 годы. Предусмотрено создание бизнес-инкубаторов, центров и хабов в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Считаю, что основой для создаваемого в Алматы бизнес-инкубатора должен стать Казахский национальный университет имени аль-Фараби. У высшего учебного заведения есть на это все возможности. В целом среда, порождающая креативные идеи в любом обществе - это вузы, университеты и обучающиеся там студенты, молодые ученые. В этом контексте Казахский национальный университет имени аль-Фараби является лидером», - сказал К. Кушербаев.

Кроме того, Госсекретарь РК отметил необходимость подготовки кадров для развития креативной индустрии.

«Одним из важных направлений для развития креативной индустрии является подготовка кадров. Необходимо открыть новые специальности, а также усовершенствовать учебные программы существующих специальностей. К примеру, в западных странах работают специальные агенты, которые рекламируют и продают книги поэтов, писателей. Нам тоже необходимо подготовить квалифицированных специалистов, которые будут переводить и выводить на рынок произведения наших великих личностей», - сказал К. Кушербаев.

Председатель правления – ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев выразил признательность за поддержку и содействие развитию креативной индустрии. Руководитель вуза отметил, что сегодняшняя встреча имеет большое значение, особенно для нашей талантливой молодежи.

«Будущее страны - в руках конкурентоспособной и образованной молодежи. Сегодня наши молодые ученые, талантливые артисты представляют нашу страну на международном уровне. Креативная индустрия является одним из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. За последнее десятилетие творческие индустрии стали оказывать глубокое влияние на социальные и культурные аспекты жизни общества. Цель сегодняшней встречи - повышение гражданской ответственности молодежи путем сочетания инноваций и творчества», - подчеркнул ректор.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Между собравшимися состоялся обмен мнениями. Представители молодежи задавали интересующие их вопросы и выдвигали новые идеи по развитию креативной индустрии в Казахстане.

В свою очередь, докторант 1 курса юридического факультета Акерке Жакыш отметила что, необходима правовая защита и экономическая поддержка интеллектуальной собственности молодых талантов, которые используют креативные технологии.

«В этих целях полагаем возможным создать фонд развития для креативных отраслей и применить определенные стимулы в инвестиционной и финансовой политике, налогообложении, импорте и экспорте. Также предлагаем разработать новые образовательные программы для обучения молодых талантов, которые вносят свой вклад в развитие креативной индустрий, - отметила Акерке Жакыш.

Ералы Тугжанов после выступления спикеров отметил, что все предложения молодежи будут учтены и призвал работать вместе в данном направлении.

В завершение мероприятия Крымбек Кушербаев и видные государственные деятели осмотрели научно-образовательную выставку и ознакомились с деятельностью университета.

Кроме того, состоялась презентация основных результатов исследований в области творческого наследия Абая Кунанбайулы в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан. В частности, были презентованы такие труды как «Кодекс человечности Абая», «Абаеведение. Избранные труды» - 50 томов, «Антология Абаеведения» 10 томов, База интеллектуальных е-ресурсов Казахского национального университета «Абайтану антологиясы», Издания по серии «Абай институтының еңбектері», которые были подготовлены учеными Казахского национального университета.