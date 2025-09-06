Крушения фуникулера в Португалии: большинство погибших были иностранцами

Как сообщили в полиции среди погибших: пять граждан Португалии, три гражданина Великобритании, два канадца, два южнокорейца, американец, француз, швейцарец и украинец. Травмы в результате крушения фуникулёра получил 21 пассажир рокового вагона.

Полиция также уточнила, что гражданин Германии (он, как считалось, погиб в результате катастрофы) был обнаружен позже в одной из больниц Лиссабона. Причину ошибки в правоохранительных органах не объяснили.

В среду вечером жёлто-белая кабина Elevador da Glória, которую считают национальным памятником Лиссабона, была заполнена местными жителями и иностранными туристами. Сразу несколько ведомств ведут расследование того, что премьер-министр Луиш Монтенегру назвал «одной из крупнейших трагедий нашей новейшей истории».

Государственное управление по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий заявило, что завершило анализ обломков и в пятницу выпустит предварительный технический отчёт.

Главный следователь Нельсон Оливейра в свою очередь сказал, что предварительный полицейский отчёт ожидается в течение 45 дней.

Отмечается, что обломки трамвая были вывезены с места происшествия ночью и переданы под охрану полиции.

Напомним, 3 сентября популярный среди туристов фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов, погибли не менее 15 человек. Португалия объявила траур по жертвам крушения фуникулера.