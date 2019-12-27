Крушение самолета под Алматы: в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие дети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии сейчас находятся пострадавшие дети в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, рассказал главный врач ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» Абай Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам доставлено 9 детей, из них 3 детей до года. Остальные старше. Состояние детей стабильное, 3 находятся в отделении, 6 детей в реанимации. Двум из них проведена операции из-за перелома бедра. Состояние детей стабильное, угрозы для жизни нет. Всеми необходимыми медицинскими препаратами обеспечены. Родители всех детей и родственники были, состоянии детей они увидели. Обстановка сейчас спокойная», - сказал главный врач.

Он также прокомментировал трогательное видео со спасением младенца, которое появилось в соцсетях.

«Да, этот младенец у нас. На видео возможно был 8-месячный мальчик . С ним ещё здесь его папа. Состояние у всех стабильное», - добавил врач.

Ранее руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о состоянии пострадавших.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.