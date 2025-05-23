Крушение самолета близ Актау: на каком этапе расследование

– Казахстан – страна, которая проводит расследование. Любое расследование делится на несколько этапов. Первый этап – сбор материалов. Этот этап был завершён. Теперь проводится второй этап – исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования. В рамках этой работы наши специалисты совместно с привлечёнными иностранными специалистами побывали в Баку, Грозном, Ростове-на-Дону, – сказал Марат Карабаев в кулуарах Сената.

Он также добавил, что материалы самолёта находятся в Казахстане.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года рядом с Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

30 декабря международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию происшествия.

4 февраля Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.

Окончательный отчет по авиакатастрофе близ Актау будет опубликован до декабря текущего года, сообщали ранее.