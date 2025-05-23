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    13:32, 23 Май 2025 | GMT +5

    Крушение самолета близ Актау: на каком этапе расследование

    Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, как продвигается расследование крушения самолета Embraer 190, выполнявший рейс Баку–Грозный номер J2-8243, совершившего аварийную посадку близ города Актау, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: t.me/qr_tjm

    – Казахстан – страна, которая проводит расследование. Любое расследование делится на несколько этапов. Первый этап – сбор материалов. Этот этап был завершён. Теперь проводится второй этап – исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования. В рамках этой работы наши специалисты совместно с привлечёнными иностранными специалистами побывали в Баку, Грозном, Ростове-на-Дону, – сказал Марат Карабаев в кулуарах Сената.

    Он также добавил, что материалы самолёта находятся в Казахстане.

    Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года рядом с Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

    На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

    30 декабря международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию происшествия. 

    4 февраля Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.

    Окончательный отчет по авиакатастрофе близ Актау будет опубликован до декабря текущего года, сообщали ранее.

    Теги:
    Крушение самолета Актау Минтранспорта РК Марат Карабаев
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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