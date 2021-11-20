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Крупный пожар в торговом центре произошел в Алматы

20 Ноября 2021 15:34
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Крупный пожар в торговом центре произошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горел торговый центр «Аксай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара распространялось в сети.

В пресс-службе ДЧС города сообщили, что 20 ноября в 13:45 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова.

«По прибытии через шесть минут происходило загорание бутиков на первом и втором уровне торгового дома «Аксай» на площади 150 квадратных метров. Были введены три универсальных ствола и один лафетный стволы, задействовано три звена газодымозащитной службы и автомобиль дымоудаления.

Автомобиль дымоудаления АД 120 применялся для снижения концентрации продуктов горения и улучшения видимости.

В 14:05 пожар был локализован, 14:12 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Принятыми мерами удалось отстоять остальные торговые площади торгового дома», - уточнили в пресс-службе ДЧС.

Сообщается, что на момент загорания посетителей не было.


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#Алматы   #Пожар  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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