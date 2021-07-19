Крупный пожар тушили почти три часа близ Алматы

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Крупный пожар произошел на окраине села Бесагаш, Талгарского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадры с места пожара появились в Сети.

«Сегодня в Бесагаш-Думан на 6 км случился пожар, с 2 ночи до 6 утра тушили пожарные. Огромное спасибо им за труд. Заняло очень много времени, люди будьте ответственнее и аккуратны, не бросайте окурки, не жгите мусор. Мы все очень испугались…», - говорится в посте.





В пресс-службе ДЧС Алматинской области уточнили, что сообщение о возгорании сухой травы на окраине села Бесагаш Талгарского района Алматинской области, поступило в ДЧС 19 июля в 03:13.

«По прибытию на место вызова сотрудниками ДЧС Алматинской области было установлено, что в горной местности произошло возгорание сухой травы на ориентировочной площади три гектара, с угрозой распространения огня на жилые строения. Возгорание ликвидировано в 05:55, распространения огня на какие-либо строения не допущено. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации задействованы 20 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС Алматинской области и ДЧС города Алматы», - ответили в ДЧС региона.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.