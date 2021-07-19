РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Крупный пожар тушили почти три часа близ Алматы

    None
    None
    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Крупный пожар произошел на окраине села Бесагаш, Талгарского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кадры с места пожара появились в Сети.

    «Сегодня в Бесагаш-Думан на 6 км случился пожар, с 2 ночи до 6 утра тушили пожарные. Огромное спасибо им за труд. Заняло очень много времени, люди будьте ответственнее и аккуратны, не бросайте окурки, не жгите мусор. Мы все очень испугались…», - говорится в посте.



    В пресс-службе ДЧС Алматинской области уточнили, что сообщение о возгорании сухой травы на окраине села Бесагаш Талгарского района Алматинской области, поступило в ДЧС 19 июля в 03:13.

    «По прибытию на место вызова сотрудниками ДЧС Алматинской области было установлено, что в горной местности произошло возгорание сухой травы на ориентировочной площади три гектара, с угрозой распространения огня на жилые строения. Возгорание ликвидировано в 05:55, распространения огня на какие-либо строения не допущено. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации задействованы 20 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС Алматинской области и ДЧС города Алматы», - ответили в ДЧС региона.

    ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.


    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Видео Алматинская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!