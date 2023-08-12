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    09:52, 12 Август 2023 | GMT +6

    Крупный пожар произошел в районе барахолки в Алматы

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    Фото: пресс-служба МЧС РК
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы загорелись склады в районе барахолки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 августа в 07:16 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе. Незамедлительно, на место были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытии через 4 минуты обнаружено горение складов по улице Москвина (предварительно канцелярские принадлежности, аксессуары для сотовых телефонов). На месте развернут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.


    Сообщается, что из-за конструктивных особенностей здания создалась высокая температура и угроза обрушения конструкций. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности.

    Ведется работа по предотвращению огня на соседние склады с товарно-материальными ценностями, введены стволы на тушение и защиту соседних складов.


    В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС: 35 единиц техники, более 100 человек, Службы спасения 109 аппарата Акима, водовозов «Алматы Су», Алматы Тазалык, обеспечена бесперебойная подача воды. По пострадавшим информация не поступала.

    Усилиями огнеборцев Алматы в 9:45 пожар локализован на площади 2250 кв.м.


    Теги:
    Пожар Алматы ДЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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