Крупный пожар произошел в районе барахолки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы загорелись склады в районе барахолки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 августа в 07:16 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе. Незамедлительно, на место были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытии через 4 минуты обнаружено горение складов по улице Москвина (предварительно канцелярские принадлежности, аксессуары для сотовых телефонов). На месте развернут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Сообщается, что из-за конструктивных особенностей здания создалась высокая температура и угроза обрушения конструкций. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности.

Ведется работа по предотвращению огня на соседние склады с товарно-материальными ценностями, введены стволы на тушение и защиту соседних складов.

В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС: 35 единиц техники, более 100 человек, Службы спасения 109 аппарата Акима, водовозов «Алматы Су», Алматы Тазалык, обеспечена бесперебойная подача воды. По пострадавшим информация не поступала.

Усилиями огнеборцев Алматы в 9:45 пожар локализован на площади 2250 кв.м.