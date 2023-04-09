Крупный пожар произошел в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В селе Жармуханбет Карасайского района произошло загорание автомобильных шин в складском помещении с последующим распространением огня на административное здание. Пожар ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, 9 апреля в 07:20 на пункт связи пожарной части №5 города Каскелен поступило сообщение о том, что в селе Жармуханбет Карасайского района по улице Макатаева произошло загорание автомобильных шин в складском помещении (здание одноэтажное, Г-образное, общая площадь 1600 квадратных метров) на площади 700 квадратных метров с последующим распространением огня на одноэтажное административное здание на площади 64 квадратных метра.

«Согласно расписанию выездов на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения по повышенному рангу вызова. На момент прибытия на место пожара первого подразделения огнем было охвачено предварительно 764 квадратных метра. Расстояние от ближайшей пожарной части десять километров. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии пяти километров. Принятыми мерами в 09:08 пожар был локализован и в 13:45 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям пожарных спасено складское помещение с автомобильными шинами, общей площадью 1400 квадратных метров. Угрозы перехода на частные жилые дома нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Для выяснения причины пожара на месте находятся сотрудники отдела дознания и испытательный исследовательской пожарной лаборатории. По данному факту ОЧС Карасайского района возбуждено уголовное дело по статье 292 части 1 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение».

В ликвидации пожара были задействованы 45 сотрудников и 11 единиц техники ДЧС Алматинской области, 12 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Алматы, сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.