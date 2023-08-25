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Крупный пожар произошел ночью в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Августа 2023, 09:18
Крупный пожар произошел ночью в Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Жетысуском районе Алматы ночью произошел сильный пожар - горел склад ангарного типа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 августа в 01:36 силы и средства ДЧС направлены на сообщение о пожаре в складах по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, проспект Суюнбая, 50.

«По прибытии в 01:44 первых подразделений обнаружено горение склада ангарного типа открытым пламенем. Из-за высокого теплового воздействия погнулась металлическая обшивка склада, создалась угроза перехода огня на соседние склады. На месте создали два участка тушения пожара, введены ручные и лафетные стволы на тушение и защиту и охлаждение соседних складов, бензорезом производилось вскрытие накаленных конструкций», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

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Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой ангара (в нем находились стройматериалы – ламинат и другие), а также угрозой поражения электричеством личного состава из-за наличия электрических проводов с высоким напряжением.

Объект был обесточен прибывшими службами РЭС. Пожарные работали с соблюдением техники безопасности. Пожар локализован в 02:21 и ликвидирован в 04:40. На месте были задействованы силы и средства ДЧС - более 60 человек личного состава и 16 единиц техники. В настоящее время разборка и проливка конструкций продолжается.


Алматы   Происшествия   Пожар   ДЧС  
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