Крупный химический комплекс по выпуску минеральных удобрений запустят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с проектом строительства крупного химического комплекса ТОО «ЕвроХим-Каратау» и новыми инвестпроектами на базе СЭЗ «Химический парк Тараз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На сегодня в сфере промышленности региона действует 838 предприятий, а численность занятых составляет около 43 тысяч человек. По итогам 7 месяцев объем выпуска продукции достиг 510 млрд тенге (+7,8%). При этом в области хорошо развита обрабатывающая промышленность, доля которой в общем объеме доходит до 72%. В частности, наблюдается рост в производстве минеральных удобрений в 3,2 раза, сахара – на 8,9%, сыра и творога – на 5,9%, обуви – на 20,2%. Доля химической отрасли в обрабатывающей промышленности на сегодня составляет свыше 49%.

Так, компанией «ЕвроХим» реализован первый этап масштабного инвестпроекта: на базе горнорудного комплекса налажена добыча фосфоритов до 660 тысяч тонн в год, а также построен узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций составила $126 млн.

В рамках второго этапа начато строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений. Мощность производства – не менее 1 млн тонн продукции в год. Реализация второго этапа позволит привлечь свыше $1 млрд прямых иностранных инвестиций и создать 1200 новых рабочих мест.

Премьер-Министр подчеркнул, что Правительство уделяет большое внимание реализации проектов в химической промышленности, поэтому новый крупный завод важен не только для развития региона, но и для республики в целом.

«Этот проект обеспечит потребности сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях и позволит создать дополнительные рабочие места. Поэтому очень важно ускорить запуск завода, чтобы как можно скорее начать выпуск столь востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции», — сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что государство увеличивает объемы субсидирования аграриев в части расширения использования удобрений. В результате это позволит значительно повысить производительность в сельском хозяйстве.

Главе Правительства доложили о ходе строительства двух автоматизированных газораспределительных станций «ЕвроХим» и «Шу». Это даст возможность газифицировать 32 населенных пункта Сарысуского и Шуского районов (61,7 тыс. человек), новый химический комплекс ТОО «ЕвроХим-Каратау» и 24 населенных пункта Мойынкумского района (28,7 тыс. человек).

Далее Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», расположенной в Шуском районе. Так, Премьер-Министру был представлен инвестпроект ТОО «TAS Market» по созданию кремниевого кластера, где будет налажено производство промышленного кремния, графитовых электродов, поликремния и солнечных панелей.

Также презентован проект по строительству первого в стране завода по производству кальцинированной соды, реализуемый ТОО «Qazaq Soda». Предприятие будет введено в эксплуатацию в 2025 году, а его производственная мощность составит 500 тысяч тонн продукции в год с перспективой увеличения до 1,2 млн тонн в год. В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» к объекту были подведены линии электропередачи, планируется также проложить водопровод и обустроить железнодорожную инфраструктуру.

«Мы поддерживаем эти проекты и продолжим работу по подведению недостающей инфраструктуры. Это можно сделать в течение одного года. Я дам соответствующие поручения Министерству индустрии и КТЖ», — заключил Алихан Смаилов.