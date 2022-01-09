Крупные торговые сети, рынки и АЗС заработали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций сообщили о том, что в Алматы возобновляется работа крупных торговых сетей, рынков и АЗС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера, 8 января, во всех районах мегаполиса были открыты 28 филиалов супермаркетов «Тоймарт», «Magnum» и «Small». Сегодня открылись еще 49 филиалов. Запасов продовольствия в достаточном объеме.

Также сообщается, что деятельность крупных предприятий в сфере пищевой промышленности: Алматинский дрожжевой завод, Аксай НАН и других не была приостановлена. Они продолжают работать в прежнем объеме.

С сегодняшнего дня также открыты рынки «Барыс», «Алматы1», «Арыстан». На сегодня открыты 44 пункта АЗС, готовятся к открытию еще около 25 пунктов АЗС.

Стоимость бензина и дизтоплива сохранена на прежнем уровне, а стоимость газа снижена до 70 тенге за литр.

В городе имеется 900 аптек, из которых 264 относятся к сетевым. На сегодня функционируют 70 сетевых и 40 крупных розничных аптек. 106 аптек работает с 08:00 утра до 18:00 часов, еще четыре аптеки –в круглосуточном режиме: сеть аптек «от А до Я» по адресам: Майлина, 13, Красногорская, 573А, Аяз би, 2, Прокофьева, 140.

По предварительным данным, в ходе беспорядков пострадали 15 аптек.