Крупное редкоземельное месторождение найдено в Казахстане

В Казахстане впервые за десятилетия сделано геологическое открытие национального масштаба — в рамках госпрограммы изучения недр 2022–2024 годов на территории Карагандинской области выявлена перспективная площадь редких и редкоземельных элементов, получившая название «Жаңа Қазақстан». По данным Комитета геологии, этот участок может стать новым центром добычи стратегически важных металлов, на которые стремительно растет мировой спрос.

Работы проводились подрядной организацией ТОО «Центргеолсъемка» на участке Куйректыколь. Геологи выделили четыре перспективные зоны — Дос 1, Дос 2, Дос 3 и Иргиз, в пределах которых обнаружено девять рудных тел, насыщенных редкометалльной и редкоземельной минерализацией. Параллельно было выявлено более масштабная прогнозная площадь, охватывающая эти территории и получившая символичное имя «Жаңа Қазақстан».

По словам специалистов, именно здесь выявлены значительные геохимические ореолы редких элементов общей площадью 134,6 квадратных километров. Это означает, что участок обладает высоким потенциалом для промышленной разработки и может стать первым полноценным редкоземельным объектом Казахстана.

Заместитель руководителя Центрально-Казахстанского межрегионального департамента геологии «Центрказнедра» Асылхан Жунусов подтвердил, что открытие стало уникальным событием.

Фото: Kazinform

— Это первое подобное проявление редкоземельных металлов за 34 года независимости. В пределах участка установлены прогнозные ресурсы, достигающие десятков миллионов тонн по отдельным элементам. Пока это не запасы, но потенциал очень высокий, — отметил он.

Работы проводились на глубине до 300 метров. Согласно предварительным данным лабораторных анализов, содержание востребованных редкоземельных элементов, включая лантан и другие металлы, широко применяемые в электронике, «зеленой» энергетике и производстве аккумуляторов, внушает серьезный оптимизм.

— Спрос на редкоземельные элементы сейчас растет во всем мире — от электромобилей до солнечных батарей. Поэтому открытие такого участка для Казахстана имеет стратегическое значение, — подчеркнул Асылхан Жунусов.

Министерство промышленности и строительства РК сообщает, что на участок выдана лицензия на разведку АО «Таукен-Самрук». В ближайшие годы компания проведет детальные геологоразведочные работы, включая бурение, лабораторный анализ и расчет запасов.

Разведочный период рассчитан на шесть лет. Только после подтверждения запасов будет определена экономическая целесообразность проекта, включая строительство инфраструктуры и создание предприятий по переработке редкоземельного сырья.

Министерство также рассматривает возможность привлечения крупных международных партнеров. Это позволит обеспечить:

трансферт технологий устойчивой добычи;

совместные инвестиции и распределение рисков;

долгосрочные оффтейк-контракты;

ускоренное развитие производственной инфраструктуры.

В строй привлечь иностранных инвесторов планируется и потому, что технологии добычи и обогащения редкоземельных металлов сегодня в наибольшей степени развиты в США и Китае.

Открытие месторождения «Жаңа Қазақстан» может стать толчком для формирования в стране полноценного редкоземельного кластера. Эти металлы — основа современной «зеленой» экономики. Без них невозможно производство аккумуляторов, электромобилей, ветровых и солнечных станций, смартфонов и высокотехнологичной электроники.

Для Казахстана это шанс занять новую нишу на глобальном рынке и укрепить стратегическую независимость в сфере критически важных ресурсов.

Министерство промышленности отмечает, что участок получил своё имя — «Жаңа Қазақстан» — от подрядной организации в знак начала нового этапа развития страны.

Ранее сообщалось, что по итогам геологоразведочных работ впервые в Казахстане поставлены на учет пять месторождений. Это месторождения: Кок-Жон (участок Болаттобе), Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир.