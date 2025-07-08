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    18:05, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Крупный пожар в Кентау: огонь охватил 400 квадратных метров

    Сотрудники МЧС ликвидировали горение кровли жилого дома в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Крупный пожар в Кентау: огонь охватил 400 квадратных метров
    Фото: МЧС РК

    Сотрудники МЧС ликвидировали горение кровли жилого дома в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В Кентау произошло загорание кровли трехэтажного жилого дома.

    — Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали горение деревянной обрешетки кровли на площади 400 кв. м. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу около 50 жителей дома, — говорится в сообщении МЧС.

    Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Теги:
    МЧС Пожар Туркестанская область Регионы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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