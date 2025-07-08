18:05, 07 Июль 2025 | GMT +5
Крупный пожар в Кентау: огонь охватил 400 квадратных метров
Сотрудники МЧС ликвидировали горение кровли жилого дома в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Сотрудники МЧС ликвидировали горение кровли жилого дома в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
В Кентау произошло загорание кровли трехэтажного жилого дома.
— Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали горение деревянной обрешетки кровли на площади 400 кв. м. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу около 50 жителей дома, — говорится в сообщении МЧС.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.